Már majdnem két hete, hogy durva bántalmazás áldozata lett Megyeri Csilla, akit a debreceni Campus Fesztiválon vert meg egyik barátnőjének volt férje. A vita Megyeri és a férfi jelenlegi párjá között kezdődött, majd ő is közbeavatkozott, hogy szétválassza a két nőt. Ekkor fajult odáig, hogy brutálisan megverte és meg is rugdosta Megyeri Csillát, aki azóta is rettegésben éli az életét.

Az egykori tévés próbál túllépni azon az estén, amikor brutális támadás áldozata lett. Bár a testén látható sebek már kezdenek begyógyulni, a lelki sebeihez beláthatatlan időre lesz szüksége. Megyeri nem szeretne beszélni már többet az esetről, ugyanis azóta is rengeteg bántó véleménnyel szembesül, többen is azt állítják, hogy megérdemelte ezt a kegyetlenséget.

Az elmúlt napokban rengeteg támogató üzenetet, hozzászólást kaptam az közösségi oldalaimon, de emellett értek támadások és bántások is. Az áldozathibáztatás – sajnálatos módon – manapság nagyon gyakori. Az első napokban depresszív állapotba kerültem, rengeteget sírtam, aludtam, a telefonhívásaimat ignoráltam. És bár azóta igyekszem visszaterelni az életemet a rendes kerékvágásba, még ma is vannak nehéz óráim. A fizikai fájdalom néhány napon, héten belül elmúlik, de a lelki megpróbáltatásokat több időbe kerül feldolgozni. Semmiképpen nem akarom sajnáltatni magam. Számomra a legfontosabb, hogy tudatosítsuk az emberekben, hogy sem a szóbeli, sem a lelki, sem a fizikai bántalmazás nem helyénvaló. Semmilyen ok nem lehet arra, hogy megüssük, megverjük egy embertársunkat, legyen az férfi vagy nő" - kezdte Megyeri Csilla, aki azóta csak egyszer mozdult ki a lakásból, az egyik barátjuk esküvője miatt. Úgy érzi, hogy még nagyon sok idő szükséges számára ahhoz, hogy lelkileg is a régi kerékvágásba kerüljön, hiszen a mai napig retteg emberek közé menni.

Nem tudom, mikor leszek képes újra elmenni önfeledten szórakozni, vagy csak beülni a barátaimmal, a szeretteimmel valahova. A hétvégén a vőlegényemmel, Zsoltival a barátaink esküvőjén voltunk, de bevallom, nehezemre esett elmenni. Zsolti beszélt rá, hogy ne üljek a négy fal között, szedjem össze magam, mert annak semmi értelme, hiszen szerető emberek vesznek majd körül minket. Így is lett" - magyarázta az egykori műsorvezető, aki valamilyen módon szeretné a történteket pozitívvá tenni, így eltökélt szándéka, hogy bántalmazott nőkön segítsen a jövőben, de előbb neki kell felépülnie a bántalmazás után.