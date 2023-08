A Sziget Fesztiválon mindenki talál kedvére való ételt. A vendéglátósok természetesen gondoltak azokra is, akik speciális diétán vannak, és a fenntarthatóságra is kiemelt figyelmet fordítanak. Ami az árakat illeti, nem lehetnek drágábbak az ételek, mint Budapesten a hasonló kínálat és minden egységnek kell egy 2500 Ft-os menüt biztosítani vendégei számára, ez az úgynevezett "budget food".

Ha egymás mellé raknák a szervezők az összes kiszolgáló bódéját, az összesen 1 km lenne. Ez azt jelenti a valóságban, hogy ha megéheznek a látogatók, 150 m-en belül biztosan találnak egy food court-ot, azaz olyan vendéglátós blokkot, ahol kedvükre válogathatnak ételből, italból egyaránt. 11 food courtot állítottak fel a szervezők a Szigeten, ami összesen mintegy 100 éttermi vendéglátó egységet jelent. Bővült a nemzetközi ételkínálat, így többek között van kínai, thai, indonéz, japán, görög, francia, brazil, amerikai, szerb, mexikói, török étel.

Természetesen a hazai ízeket sem kell nélkülözni, a lángostól a gulyáslevesig bármit lehet fogyasztani, de nem maradhatnak el a hagyományos „fesztiválételek": a pizza és a hot dog sem.

Éttermek közül kint van a Mák étterem, a 101 Bisztró, a Yama, a Zing Burger, a Che-Che Burger, az Unicorn Bistro, a Meraki görög étterem, az A Table, Vegan Love, a Digó Pizza, a Nemo Fish & Bar vagy akár a BITE, de a legjobb magyar food truckosok is kínálják ínycsiklandozó falatkáikat. Két blokkban is lesznek vöröshús mentes ételek, és a nemzetközi kínálatot is egyben találhatják meg a bulizók, két blokkban is. Vegetáriánus, vegán, gluténmentes, laktózmentes és cukormentes kajákból is van választék, de turmixot is lehet fogyasztani a gyümölcs-zöldséges pontokon. Ha valaki maga szeretné elkészíteni az ebédjét, az ALDI-ba betérve mindent megtalál. Ami a fenntarthatóságot illeti, a szervezők alapvető célja az volt, hogy kisebb karbonlábnyom mellett elkészülő ételeket kínáljanak a vendéglátóhelyek. Ennek érdekében a szervezők kampányt indítottak a vendéglátósok körében, aminek következtében partnereik 80%-a legalább két vegetáriánus főételt biztosít, sőt 40% feletti a vöröshúst egyáltalán nem kínáló egységek aránya. A kampány célja volt továbbá, hogy a vendéglátósok minél nagyobb arányban használjanak magyar élelmiszert. Emellett bevezettek egy hét pontból álló fenntarthatósági kritériumrendszert is, amiből legalább két kitételben minden vendéglátósnak meg kell felelnie, figyelemmel az étkészletre, a csomagolóanyagokra, az alapanyagokra vagy energiatakarékos megoldásokra és a hulladékgyűjtés módjára is.

Ami talán az egyik legfontosabb kérdés: mégis mennyiért lehet jól lakni a fesztiválon és mennyibe kerül egy sör?