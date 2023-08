Már egy hete, hogy bejelentette Tóth Gabi és Krausz Gábor, hogy elválnak útjaik. A házaspár hat év együttélés után döntött a válás mellett, melynek körülményeit eleinte titkolni próbálták. Mint kiderült, Tóth Gabinak egy új férfi jött az életébe, aki talán már oda is költözött az énekesnőhöz, így érthető, ha igyekszik minél előbb lezárni a házasságát. Most újabb nehéz döntést kellett meghoznia ezzel kapcsolatban.

Már egy ideje megromolhatott Tóth Gabi és séf férje házassága, de jól titkolták a nyilvánosság előtt. Közös kislányuk, Hannaróza érdekében igyekeznek minél kevesebb információt elárulni a részletekről, de egyelőre úgy tűnik, hogy a gyerek édesanyjával marad Szentendrén.

A válófélben lévő házaspár közeli ismerősei elárulták, hogy Tóth Gabihoz máris odaköltözhetett új kedvese, Papp Máté Bence, ezért Krausz Gábor magával vitte a kislányukat egy időre, hogy minél kevésbé sérüljön az új helyzetben.

Most úgy tűnik, hogy Tóth Gabinak valóban sikerül hamarabb lezárnia a házasságát, ugyanis nemrég megváltoztatta a nevét is a közösségi oldalán. Az énekesnő privát fiókját régóta a Krausz-Tóth Gabriella néven lehetett megtalálni, most mégis úgy döntött, hogy megváltoztatja és leánykori nevét használja a jövőben, azaz elhagyta férje vezetéknevét és csak Tóth Gabriellaként látható a Facebook-oldalán.