Miló Viki bejelentette a visszavonulását, leáll a tenyésztéssel és nyolc kutyája versenyekre hordásával, pedig több világbajnokságot is megnyert velük.

"Pont most vagyok egy fordulópontnál, hiszen decemberben történt egy olyan tragédia az életünkben a kutyáimmal, amiről egyelőre még nem beszélhetek, mert sajnos perre megy a dolog. Éppen szeptemberben indulnak a tárgyalások, mert nem ismerték be a hibájukat az illetékesek. Akkor egy olyan fájdalom és tragédia történt, ami megváltoztatta a kutyákhoz fűződő viszonyomat. Értem ezt úgy, hogy a tenyésztést abba fogom hagyni. Ez a gyönyörű nyolc kutya életük végéig ott fog élni a házamban, de lassan a versenyzést is elengedem, csak szeretni fogom őket" – mondta Joshi Bharatnak, amit a Ripost is idézett.