Nádai Anikó két gyerek után is remek formában van, nemrég árulta el, hogy új életet kezdenek és saját maguk építik fel az álomotthonukat. Nádai második kisfia tavaly nyáron született meg Hajmásy Pétertől, akivel azóta is halogatják a házasságot. A kétgyerekes édesanya este kimenőt kapott otthonról, ehhez igen merész felsőt választott. Rögtön készített is egy szexi fotót a mélyen dekoltált felsőjében, melyben kissé előre is hajolt, hogy még látványosabbak legyenek hatalmas mellei.