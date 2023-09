Már javában zajlanak a Dancing with the Stars próbái, ugyanis hamarosan elstartol a TV2 műsorának negyedik évada. Krausz Gábor új életet kezdett a szakítása után, ezen az úton pedig a táncpartnere, Mikes Anna is segíti. A táncosnő elárulta, hogyan tudnak együttműködni, illetve milyen hangulatban telnek a próbák.