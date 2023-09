Kucsera Gábor az egykori Nagy Ő, Tóth Dávid oldalán fog felbukkanni a hamarosan induló Ázsia Expressz legújabb évadában. A forgatások épp akkor kezdődtek, amikor friss volt a szakítása gyerekei anyjával. Kucsera most pár részletet elárult arról, mit érzett akkoriban, amikor véget ért a házassága Tápai Szabinával.

Nyilván abban az életszakaszomban voltam éppen, hogy jó volt, hogy itthonról kicsit kiszakadok és más ingerek érnek. El kellett mennem egy kicsit, le akartam zárni a múltat - mondta Kucsera Gábor arról, hogy miért nem habozott igent mondani a felkérésre, hogy részt vegyen az Ázsia Expresszben.

Ha nincs kaja, az sosem zavart, kibírom. Ami azonban nagyon kemény volt, amit eleinte nem is tudtam megemészteni, hogy be kellett kéredzkedni vadidegen emberekhez. Nem is tudom, mit gondolhattak, ahogy becsöngetett egy kétméteres, tagbaszakadt ember, meg egy másik férfi... Az elsőnél mondtam is: na, én most kérem a repjegyem, vagy az lesz a megoldás, hogy nem kérünk ilyet senkitől" - magyarázta Kucsera, hogy mivel és miért akadt nehézsége a forgatások alatt, majd el is árulta, hogy mi akadályozta őt az ilyen feladatokban.