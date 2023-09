Nemrég kiderült, hogy Donna D'Errico szörnyen fest smink és filterek nélkül, de az biztos, hogy kifogástalan alakja van, amit folyton meg is mutat a közösségi oldalain. A színésznő ingyen is elég sokat enged láttatni magából, képei nem sokat bíznak a fantáziára. Most egy falatnyi kék bikiniben pózolt a kamerának, mely úgy tűnik, hogy kicsi rá, legalábbis mellben, mert majdnem kiestek a mellei a bikinifelsőből. A bikini alsó része még merészebb, ugyanis anyaga szinte nincs, csak egy medálszerű pillangó takarja el D'Errico intim részeit.