A Sztárban Sztár leszek! idei évada máris tele van fordulatokkal, a hétvégén két élő show-ban is összemérik tehetségüket a versenyzők.

Till Attila nemrég bejelentette, hogy 2023-ban szabályváltoztatás történt, amelynek értelmében a mesterek négy versenyzőt vihetnek tovább az élő műsorba. Ennek fényében válogatta össze minden zsűritag a csapatát, így nem 12, hanem 16 énekessel indul el ezen a hétvégén az első élő show.

Később az is kiderült, hogy – a korábbi szériákkal ellentétben – most nemcsak vasárnap, hanem szombaton is láthatják a nézők a tehetségkutatót.

A TV2 most újabb változtatást jelentett be, a legújabb előzetesben az alábbi szöveg hangzik el:

Jön az eddigi legnagyobb összecsapás. Minden mester csapata megfogyatkozik, és négy énekes álma azonnal szertefoszlik...

Vagyis a 16 versenyzőből csak 12 menetelhet tovább.

A mesterek is tudatták az énekesekkel a szabálymódosítást.

Egy újítás van ebben az évadban, lesz egy kis feladatotok: meg kell küzdenetek azért, hogy bent maradhassatok a műsorban

– mondták sejtelmesen, mire mindenki teljesen ledöbbent.