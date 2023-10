A kétszeres Golden Globe-díjas, valamint Oscarra és Tony-díjra jelölt amerikai színésznő egy vallásos, katolikus családba született, apja hittérítő volt, aki gyakran járta a világot. Kathleen Turner így kötött ki végül egy londoni középiskolában, ahol sikerült kitörni szülei árnyékából, és elindulni a színészi pályán. 17 éves volt, amikor apja meghalt, ekkor költöztek vissza Amerikába, ahol anyai nagyszüleihez közel éltek.

Turner sosem mondott le az álmáról, hogy színésznő lesz, a nyolcvanas években debütált Az orvosok című szappanoperában, majd az áttörést a Test meleg című erotikus thriller hozta meg számára 1981-ben. Innentől már nem volt számára megállás, hirtelen olyan sztárok oldalán játszhatott, mint Jack Nicholson, Nicholas Cage, vagy Michael Douglas, akivel több nagyszabású produkcióban is együtt dolgozhatott.

Douglas oldalán játszott olyan világsikerekben, mint az 1984-es A smaragd románca című kalandfilm, melynek folytatása volt A Nílus gyöngye. Majd újra együtt dolgoztak 1989-ben, a Rózsák háborúja című filmben. Turner nemrég bevallotta, hogy a forgatások során közel kerültek egymáshoz, ő többet érzett Michael Douglas iránt, mint barátság, de a férfinek épp a válása zajlott első feleségével, így nem történt közöttük semmi.

Azt hiszem, szerelmesek voltunk egymásba. De aztán Diandra odarepült és világossá tette, hogy Michael nem elérhető. Így ennek hamar vége lett, mert soha nem tudnék belekeveredni mások kapcsolatába" - magyarázta a The Guardiannak Turner a mexikói forgatásról, ahová Michael Douglas első felesége, Diandra Luker is ellátogatott, amikor válságba került a házasságuk.

A színész és Turner pár évvel ezelőtt, 2019-ben ismét együtt dolgoztak A Kominsky-módszer című sorozatban, melyben egy elvált házaspárt alakítottak, Turner számára ez egy nagy visszatérési lehetőség volt a tévéképernyőre.

Ő egy nagyon jó barát. Nagyon könnyű volt vele férj és feleséget játszani. Furcsa mód, mi azok is voltunk. Nem mintha valaha is hozzámentem volna - soha nem is mentem volna hozzá, soha nem is tudtam volna!" - mondta Douglasről a ma már 69 éves színésznő, aki mostanában újra vállal kisebb szerepeket.

