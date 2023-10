Az énekes elárulta, nagyon közeli kapcsolata van a zenével édesapján, St. Martinon keresztül, de neki eleinte nem az volt a célja, hogy ebben a világban helyezkedjen el.

Nem volt célom gyerekkoromban az, hogy zenész vagy énekes legyek, de mindig is közeli kapcsolatom volt a zenével édesapám miatt. Ő egy szaxofonművész, pontosabban St. Martin. Annak ellenére, hogy elsős korom óta zongorázom, amikor legelőször elvittek a szüleim zenetanárhoz, ott azt mondta a tanár, hogy esélytelen, hogy nekem bármikor is közöm lesz a zenéhez " – kezdte a Metropolnak az énekes, aki hatévnyi zongorázás után jutott el az énekléshez, de eredetileg orvosnak készült, csak egymást követő két évben is egy ponttal lecsúszott a felvételi ponthatártól.