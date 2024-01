Egykor ismert pornószínésznők voltak, ma már teljesen mással foglalkoznak. Aleska Diamond, Sáfrány Emese a sportban találta meg önmagát, légtornászként sikereket ért el, nemrég azonban hatalmas botrányba keveredett, a rendőrség is nyomoz az ügyében. Michelle Wild pornófilm rendezőként, producerként képzelte el magát, ebből semmi nem lett, Cicciolina pedig szintén zajos botrányokkal tud csak a lapokba kerülni.

Aleska Diamond

19 éves korában kezdett pornózni, öt évet töltött a szexiparban. Egymás után kétszer nyerte el az AVN díjátadóján az Év Női Külföldi Előadója díjat, ezután egy ideig topless időjósként kereste a kenyerét.

Aleska Diamond, polgári nevén Sáfrány Emese így beszélt egy interjúban pornós múltjáról:

Pont azért jó, hogy mindez megtörtént velem, mert megtanultam máshogy gondolkodni, cselekedni, mindenből pozitívan kijönni. Megtapasztaltam a legalját, aminél rosszabb már úgysem lehet, így meg minek szomorkodjak, minek stresszeljek? Ami öt évvel ezelőtt történt, az a múlt, én is más lettem, a környezetem is. Olyan, mintha nem is velem történt volna ez az egész, idegen számomra az egész felnőttfilmes múltam." Pedig volt neki, alább pár pillanatkép:

Egy ideig fitneszmodellként dolgozott, de légtornászattal is elkezdett foglalkozni. Ez annyira elnyerte a tetszését, hogy végül komoly sikereket ért el a sportban. Kétszer is ezüstérmet nyert világbajnokságon, Európa-bajnok lett.

Sárfány Emese kisfia elmúlt két éves, édesapjával azóta már nincsenek együtt. Időközben összejött a TNT zenészével, Intivel, de már nem alkotnak egy párt. Sáfrány Emese VV Anettel együtt hatalmas bajban van a drogszeánszon történtek miatt. Mindketten gyanúsítottak lettek az ügyben, a kínos történetről itt olvashat hosszabban.

