Krausz Gábor és Tóth Gabi augusztusban jelentették be, hogy elválnak, bár részleteket azóta sem közöltek, hogy miért jutottak erre a döntésre. Az énekesnőre azóta már rátalált a boldogság új párja, Papp Máté Bence személyében, aki a Fricska táncegyüttes egyik tagja. A séf teljesen más irányba halad a válás után, egyre több ismeretlen dologba vág bele, így elvállalta a Dancing with the Starsban való szereplést is. Krausz Gábor most megszólalt, hogyan vészelte át az elmúlt pár hónapot.

Krausz Gábor a Séfek séfe után teljesen más oldaláról fog bemutatkozni, ugyanis nem a főző, hanem tánctudásával kell lenyűgözze a TV2 nézőit. A séf úgy érzi, hogy teljesen kilépett a komfortzónájából, de jót tesz neki, és már nagyon várja, hogy élőben is előadják a produkciót.

Elég gyorsan elrepült ez az öt hét, mióta felkértek, hogy szerepeljek a tévében! Megterhelő időszak volt, de azt gondolom, abszolút jó úton haladunk. A hétfői próbát levideózták, visszanézve azt egészen elégedett vagyok. Persze, utólag látok hibákat, Anna pedig főleg... Mindig van hova fejlődni. Olyan ez, mint egy tökéletes étel: másnap el lehet készíteni még jobban" - magyarázta Krausz Gábor, aki elmondta, hogy nagyon alázatosan állt Mikes Anna elé, amikor belépett a stúdióba, hiszen sosem titkolta, hogy egyáltalán nem tud táncolni.

Anna nagyon türelmes tanár, hozzám pedig kell is a türelem! Való igaz, hogy a Séfek Séfében sokszor felemeltem a hangom, de csak azokkal a versenyzőkkel, akik nagyon nagy mellénnyel érkeztek, és az hitték, ők már mindent tudnak. Én ezzel szemben úgy álltam Anna elé, hogy közöltem: soha sem táncoltam, a négy fal között, otthon sem. Anna pedig ennek megfelelően, türelmesen tanít. Olyan előfordult az első próbák alatt, hogy mikor valami a tizedik, huszadik próbálkozásra sem sikerült, és fel akartam adni, akkor rámpirított, hogy szedjem össze magam! A türelem nekem nem erényem, magammal szemben sem vagyok az: mindig mindent azonnal akarok - vallotta be Krausz Gábor, aki elmondta, hogy néha még most is rácsodálkozik, miért vállalta el a táncos műsort, de izgatottan várja és maximalistaként a lehető legjobban akar teljesíteni a táncparketten is.

Nemrég az is kiderült, hogy az ő produkciójával kezdődik el a Dancing with the Stars negyedik évada, így elég nagy felelősséget érez emiatt. Az viszont megnyugtatja, hogy gyorsan túllesz a nehezén, és utána élőben élvezheti a műsort.