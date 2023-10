Újra előkerült Bruce Willis egykori sikersorozata, az itthon is népszerű Simlis és szende, most a Hulu vette fel kínálatába. A New York Post ennek kapcsán megkereste a széria egykori kreátorát, Glenn Gordon Caront, akihez még olyan sorozatok köthetők, mint a Médium, a Bull vagy a Vissza a jelenbe.

"Tudom, hogy nagyon boldog, hogy a sorozat elérhető lesz az emberek számára, még ha ezt nem is mondhatja el nekem" - mondta a 69 éves Caron a lapnak Willisről. Szerinte amikor találkoznak, az első egy-két percben Willis tudja, ki érkezett hozzá, utána azonban úgy tűnik, hogy nem ismeri fel.

Caron szerint a színész régen rengeteget olvasott, ez a szokása, időtöltése teljesen eltűnt, már nem vesz könyvet vagy E-book olvasót a kezébe. Régi barátja szerint sajnos a rá jellemző életöröm is eltűnt Bruce arcáról a súlyos demencia miatt.

Mint mondta, a színész feleségével, Emma Heming Willis és a három idősebb gyermekével is alkalmi kapcsolatban áll. "Bruce pedig egy rendkívüli ember. Ha valaha is együtt töltöttél időt Bruce Willisszel, tudod, hogy tele volt életörömmel. Imádta az életet... egyszerűen imádott minden reggel felébredni, és megpróbálta a lehető legteljesebb életet élni" - emlékezett szomorúan a rendező-producer.