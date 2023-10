Krausz Gábor fantasztikusan érzi magát a Dancing with the Starsban. Partnerével, Mikes Annával remekül működnek együtt . A követők szerint nagyon összeillenek, össze kellene jönniük .

A Bors szúrta ki, Krausz Gábor kommentelői nem hagyják a sztárséfet békén. Szerintük a válófélben lévő szereplőnek össze kellene jönnie a tanárával.

Az életben is gyönyörű párt alkotnátok

– írta egy kommentelő.

Én azért szurkolok, hogy összejöjjetek a színpadon kívül

– szólt hozzá valaki más.

Lénárt Évi jósnő azt mondta a lapnak, hogy két szerelem is szövődik a Dancing with the Stars műsorában, lehet, hogy az egyik pont Krausz Gábor és Mikes Anna lesz. "Szerelmek fognak szövődni a műsorban, úgy látom, hogy ketten is megtalálják a párjukat. Köztük egyébként most is izzik a levegő, látszik, hogy egy hullámhosszon vannak... Ám hogy kikről van szó, az legyen meglepetés..."