Mint írtuk, az elmúlt napokban Azahriah jövő évi koncertjeivel tartja lázban a közönséget és a hazai zenészeket is, ugyanis a 21 éves zenész iránt még soha nem látott érdeklődés tapasztalható. Az eredetileg egyalkalmas Puskás Aréna koncert iránti hatalmas érdeklődésre való tekintettel úgy döntöttek, hogy dupla alkalmat hirdetnek, majd jött a nagy bejelentés, harmadik alkalom is lesz. Azahriah most a közösségi oldalán jelentkezett, ahol fontos információt közölt a követőivel.