Bodrogi Gyula nem tulajdonított nagy jelentőséget a rosszullétének, szerencsére párja nem hagyta annyiban a dolgot.

Légszomjjal kezdődött, nem gondoltam, hogy nagy a baj, de Angéla látta rajtam, hogy ez most nagyon komoly. Én nem akartam zavarni újra Merkely professzort, gondoltam, várjunk pár napot. Aztán mentem le a lépcsőn, és én a többire már nem emlékszem, nem emlékszem semmire az egészből. Amikor legközelebb magamhoz tértem, már kórházban voltam. Ott a szobában éppen meghalt valaki, amikor felnéztem, vissza is ájultam. A következő kép, hogy állnak körülöttem" – mondta a Borsnak a színművész. Hozzátette, minden pillanatok alatt történt, megijedni sem volt ideje.