Kecskés Enikőt jelenleg az Ázsia Expresszben láthatják a nézők egy másik modell, Kafiya Said Mahdi versenytársaként. Kecskés 2018-ban megnyerte Miss Universe Hungaryt, majd egy évvel később a világversenyen bekerült a top 20-ba is. Nemrég kiderült róla, hogy titkos kapcsolatot folytat a TV2 másik sztárjával, T. Dannyvel, aki a Dancing with the Stars negyedik évadában teszi próbára tánctudását. Kecskés Enikő ennek ellenére sem fogja vissza magát a közösségi oldalán, legutóbb egy teljesen meztelen képet mutatott magáról.