Kiss Ramóna könnyezve kérdezte Ördög Nórát, hogy ő mit gondol az előadásról.

A Dancing with the Stars zsűritagja elárulta, hasonló helyzetben van most, mint anno Kiszel Tünde volt, és őket is rengeteg kritika éri azért, mert a gyerekeik a nyilvánosság előtt nőnek fel.