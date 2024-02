Hatalmas terpeszben, kilógó mellekkel fotózták Elizabeth Hurleyt - kép

A kétezres években vált igazán népszerűvé a szexi színésznő, aki sokáig Hugh Grant párja volt. Liz Hurley a mai napig remek formában van, és ezt gyakran megmutatja a közösségi oldalain is. Az 58 éves színésznő évtizedeket letagadhatna a valódi életkorából, sokan találgatják, vajon mi lehet a titka. Hurley most az ágyon fekve, hatalmas terpeszben pózolt, és megmutatta, hogy így is eléri kezével a saját lábfejét. A merész pózt egy köldökéig kigombolt kezeslábasban hajtotta végre, melyből majdnem kiestek a színésznő hatalmas mellei.

