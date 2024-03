Ördög Nóra elárulta, mi volt élete legjobb döntése - videó

Ördög Nóra a Next Top Model Hungary műsorvezetője, és igyekszik támogatni a versenyzőket is, akik sokszor az összeomlás szélén állnak egy-egy feladat miatt. A mai adásban a modellek új frizurát kaptak, de voltak, akik nem votak elégedettek a stylist döntésével. Ördög Nóra az egyik pánikolva zokogó lányt vigasztalta, közben saját életéből is hozott egy példát, amiről eddig sosem beszélt.

Vágólapra másolva!

Ördög Nóra a Next Top Model Hungary egyik versenyzőjét vigasztalta, aki kénytelen volt megszabadulni hosszú hajkoronájától, különben számára véget ért volna a verseny. Kouyaté Hawa Krisztina vigasztalhatatlanul sírt, miután közölték vele a döntést, ezért a műsorvezető úgy döntött, hogy kettesben is megbeszéli vele ezt a kérdést. Ördög Nóra azzal biztatta a lányt, hogy élete legjobb döntésének nevezte azt, amikor hasonlóan hosszú haját extrém rövidre vágatta évekkel ezelőtt.

Én tíz évvel ezelőtt belenéztem a tükörbe, és egy kicsit azt éreztem, hogy ez a hosszú haj egy kicsit olyan semmilyen. Te túlságosan fiatal vagy, úgyhogy nem biztos, hogy emlékszel erre, de eléggé nagy feltűnést keltettem azzal, hogy a hosszú hajamat egyik napról a másikra levágattam rövidre. Életem legjobb döntése volt! Nagyon szerettem a rövid hajamat" - mesélte Ördög Nóra a lánynak, aki végül belement a hajvágásba, és nem adta fel a küzdelmet, sőt, végül nagyon elégedett volt az eredménnyel.