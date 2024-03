Rendőröket küldtek Fenyő Miklósra

"Dolly, Szikora Robi, Novai Gábor és jómagam, gyakorta ülünk össze, hogy az elméleti kérdésekről egyeztessünk, de már intenzíven foglalkozunk a zenével is. A szekciós és összpróbák nagyjából három hét múlva kezdődnek majd. Ugyanakkor sima menetre számítok, hiszen mi négyen úgy kilencvenöt százalékban mindenben egyetértünk és mi szabjuk meg a menetet és tárgyalunk mindenkivel. A fennmaradó öt százalékban pedig megkötjük a szükséges kompromisszumokat" - nyilatkozta.

A Borsnak arról is beszélt, hogy hatalmas házibulikat tartottak régen, de csak egyszer fogyott el a szomszédok türelme. "Egyetlen alkalom ugrik be, amikor az ajtóban megjelent két tányérsapkás. Ez is már az említett korszak után történt, és ha jól emlékszem, egy lemezmegjelenést ünnepeltünk, amikor csöngettek. A szomszédok hívták ki a rendőröket, mert talán, de csak talán egy picit hangosak voltunk. Miután megkértek, hogy tekerjünk egy picit lefelé a hangerőn, én illedelmesen jeleztem, hogy a bulin résztvevő összes lánynak van már partnere, így nem tudom őket beinvitálni. Becsületükre legyen mondva, el is mentek."