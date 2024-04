Alig takarta valami a The Wicher-sztárjának formás melleit - kép

Freya Allen A majmok bolygója: A birodalom című új filmje premierjén vett részt Londonban, ahol igencsak ellopta a show-t, ugyanis minden szempár rá figyelt. Szint meztelenül lépett a vörös szőnyegre, ugyanis egy mélyen dekoltált ruhát viselt, ami alig takarta a formás melleit. A ruha hátul teljesen nyitott volt, így semmi nem látszódott a felsőrészből.

A The Witcher-sorozattal lett ismert

A sorozat egyik főszerepét, Cirit a brit színésznő, Freya Allan játssza, akinek korábban az Into the Badlandsben és a BBC-féle Világok harca-minisorozatban voltak kisebb szerepei. Cintra királyságának ifjú hercegnője, aki nagy dolgokra hivatott, de menekülnie kell a feldúlt otthonából. Bujdosása során megtapasztalja, hogy milyen kemény az élet a várkastélyon túl, a vadonban, ahol akár egy rongyos haramia vagy egy mérgező gyümölcs is halálos veszedelem lehet. Azonban később találkozik Riviai Geralttal, és minden megváltozik.

Hatalmas siker

A részben Magyarországon forgatott The Witcher sorozat első évada a Netflixen, és egyelőre a kritikusok, az univerzum rajongói, továbbá a Ríviai Geraltról korábban nem hallottak körében is óriási siker a produkció. Viszont ez nem csak a Netflix számára óriási hír, a sorozat az egyik pillanatról a másikra az egekbe repítette az univerzumot megalkotott Andrzej Sapkowski könyveladásait.

A hazáján kívül eddig szinte ismeretlen, lengyel író The Witcher könyvei napok alatt bestsellerekké váltak, jelenleg ő az Amazon legnépszerűbb írója, letaszította a trónról J. K. Rowlingot, és a harmadik helyre küldte Dean R. Koontzot. További kontextusként Stephen King jelenleg a tizedik helyen van a népszerűségi toplistán.

A siker szele a szintén lengyel CD Projektet sem kerülte el, a The Witcher videojátékok készítője, és végső soron a netflixes sorozat elkészültét indirekt módon egyáltalán lehetővé tett cég négy évvel a kiadása után megint rekordokat döntöget a The Witcher 3: Wild Hunttal.

Búcsú

Lelombozó hírrel szolgált a The Witcher-könyvek és játéksorozat szerelmesei számára a Netflix, befejeződnek a videóstreamelő szolgáltatásban Rívia Geralt kalandjai. A Henry Cavill főszereplésével elkészült eddigi három évad után már gyártás alatt áll Liam Hemsworth-szel a negyedik évad, ám ezt követően az ötödik évaddal biztosan véget ér a tévéadaptáció pályafutása.

További érdekesség, hogy a negyedik és az ötödik évad egymással párhuzamosan készül, az utolsó három The Witcher-könyvet fogják teljes egészében feldolgozni, ezek a hivatalos magyar fordításban a Tűzkeresztség, a Fecske-torony, továbbá A tó úrnője címeket kapták.