Kárpáti Rebeka elmondta, van-e most párja

Kárpáti Rebeka áprilisban egészen váratlanul szakított 17 évvel idősebb, milliárdos párjával, Lénárd Andrással, pedig előtte már az esküvőt tervezgették. A pontos okot azóta sem lehet tudni, a színésznő azonban hamar megszabadult a jegygyűrűjétől is.

A jelek szerint a férfi közben továbbra is próbálta visszaszerezni őt: a Zsákbamacska sajtótájékoztatóján feltehetően ő hagyta az óriási, gyönyörű rózsacsokrot, amely Kárpáti Rebekát várta a bejáratnál. A virág mellé egy bíborvörös borítékba csomagolt üzenet is járt, a helyszínen azonban nem derült ki, hogy abban mi állt.

Egyelőre nem tűnik úgy, hogy Lénárd András sikerrel járt volna, hisz Kárpáti Rebeka egy friss interjúban is arról beszélt, hogy milyen az élete egyedülálló nőként:

Köszönöm szépen, nagyon jól elvagyok.

Kiegyensúlyozott vagyok, egyengetem a vállalkozásomat, játszom a színházban, a saját projektjeimmel foglalkozom, ezekre koncentrálok, illetve otthon főzőcskézek, meg pakolgatok. Azt, hogy mi lesz a jövőben, maid meglátjuk. Ez egy jó, új irány kezdete is lehet" – mondta a Hot! magazinnak.

Így van most a sérülés után

A jelenleg a Zsákbamacskában látható Kárpáti Rebeka a múlt hónapban komoly balesetet is szenvedett, bokasérülése miatt kórházba is került. Először úgy tűnt, csak egy húzódásról van szó, később azonban kiderült, hogy komolyabb a dolog: a műsorvezetőnek "három helyen szakadt telibe a bokája", így még most is bicegve közlekedik.

"Ezt ma már nem műtik, így gyógytornára járok és háromféle gyógyterápiára. Éppen ma megyek kontrollra, de még bicebóca vagyok" – mondta Kárpáti Rebeka, akinek várhatóan legalább három hónap kell a teljes gyógyuláshoz.

"Nagyon sok mindenre kihat. A munka tekintetében a Játékszínben minden darabban beugranak helyettem, hiszen vannak olyan jeleneteim, amikor magas sarkúban vagyok vagy sokat lépcsőzöm, és ezek mind olyan helyzetek, amik veszélyesek, hiszen nem magabiztos a járásom. A boltomban sem tudok anyagokat cipelni vagy zsákokat mozgatni. Ez a szituáció sokkal komolyabb, mint gondoltam, de szerintem az élet üzenni akar valamit" – tette hozzá az állapotáról.