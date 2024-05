Összebújós képen az egykori Nagy Ő bombázója és a Házasság első látásra sztárja - kép

A Nagy Őből ismert Mártoni Edina megosztó személyiség volt a párkereső legutóbbi, 2023-as évadjában, ahol Jákob Zoltán kegyeiért küzdött a többi csábítóval együtt. 2016-ban megnyert egy fenékszépségversenyt, amit szeretne már levakarni magáról, mert szerinte ő nem "csak egy test, csak egy fenék."

Szandavári Gerit pedig a nézők a TV2 nagysikerű műsorában, a Házasság első látásra realityből ismerhetik. A műsorban Bogival házasodott össze, azonban a végső döntésnél nem maradtak együtt. Bogi és Geri közt nem alakult ki szerelem, sokszor veszekedtek, nem lehetett érezni a harmóniát.

Azonban nemrég a férfi egy félreérthető képet osztott meg az Instagram-oldalán, melyen Mártoni Edinával látható. A páros összebújva pózol a kamera előtt, és szemmel láthatóan jól érzik magukat együtt. Geri a kép alatt letiltotta a hozzászólásokat, így nem tudni, hogy valóban egy párt alkotnak-e Edinával, vagy esetleg más kapcsolat köti össze őket.

Edina majdnem pszichiátriára került

Edina a Nagy Őben is az egyik legutáltabb személyiség volt, mind a csábítók, mind a nézők körében, ezért rengeteg támadást kapott, melyeket nem tudott feldolgozni.

Lehet, hogy már pszichiátrián lennék, ha mindennek teret adnék vagy mindenre válaszolnék

- mondta az őt ért kritikákra Mártoni Edina, akinek Jákob Zoltán választottjával, Bettivel is volt vitája, ugyanis a műkörmösként dolgozó nő azt állította, hogy Edina zaklatja őt telefonon.

Egyszer hívtam fel, még anno a műsor ment is, hogy rendezzük a dolgokat, meg ne állítson olyan hiteltelen információt rólam vagy akár Virágról, ami nem kompatibilis a valósággal.

Aztán most ilyeneket nyilatkozik. Köszönöm szépen, én ebből nem kérek! És most megkérnék mindenkit a kamerán keresztül: legyen elég, fejezzék be!" - mondta Jákob Zoltán egykori barátnőjelöltje.

Geri népszerű a nők körében

Rengeteg üzenetet kap a közösségi oldalakon.

"Annyi üzenetet, jelölést kapok a közösségi oldalaimon, mintha egy társkereső oldalon lennék, de van, aki személyesen is odajön hozzám.

Múltkor például egy férfi jegyezte meg, hogy már majdnem válófélben vannak miattam a feleségével, amikor pedig Miskolcon voltam, úgy kellett keresztülvágnom a tömegen, mintha valami világsztár lennék.

Nyilván furcsa ezzel szembesülni, hiszen pár hónappal ezelőtt még teljesen civilként éltem az életemet" - mesélte a 40 éves üzletkötő.

Mint mondja, a szélsőséges üzeneteket figyelmen kívül hagyja. Randizni egyelőre még nem volt, válogatósnak tartja magát, de készen áll arra, hogy újból megállapodjon, gyereket is szeretne.