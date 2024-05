Rengeteg sztár ment ki Azahriah koncertjére - fotók

Mint írtuk, Azahriah három nagykoncertet ad a napokban a Puskás Arénában. Bár úgy tűnt, hogy több hazai sztár hirdeti a jegyét az interneten, mintha szabadulni akarna a belépőktől, nagyon sokan így is kimentek. "Az első koncert előtt a magyar válogatott labdarúgóival is lehetett találkozni a nézőtéren, olvasónk fotóján Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás és Kalmár Zsolt is látszik, ahogy várja az előadást – az esetükben ahhoz szoktunk, hogy nem a nézőtéren, hanem a stadion gyepén, általában válogatott mezben láthatjuk őket, ám ez az este a lazításé" - írta a Nemzeti Sport. Képet itt nézhet róluk.

Csonka András a közösségi médiában igen aktív, most a TV2 állandó műsorvezetőjével, Till Attilával ment ki a koncertre:

Fotó: instagram.com/csonkabrandy

Fotó: instagram.com/csonkabrandy

Majka felesége, Majoros Hajni, a korábbi Dundika a VIP-szektorból nézte a koncertet.

Fotó: instagram.com/majoroshajnalka/

A cikk folytatódik, lapozzon!