Nyári Dia életmódot váltott az elmúlt években: lefogyott, rendszeresen edz és a táplálkozásra is jobban odafigyel. Tavaly tavasszal plasztikai műtétre is vállalkozott, megcsináltatta a melleit – nemrég pedig azt is elmondta, hogy miért volt szüksége rá.

"Azt éreztem, hogy a nőiességemen csorba esett, nagyon megereszkedett a mellem. Ez egy nagyon nagy hezitálás volt, igazából azért is vállaltam fel, mert én ezt baromi cikinek éreztem anno. Valamiért azt gondoltam, hogy ha valaki egy ilyen beavatkozáson átesik, akkor egyből az a kép ugrik be, amikor valaki feltöltteti a száját, és ilyen nagy szilikonmellei vannak, holott ezt most már sokkal esztétikusabban is lehet" – magyarázta.

Korábban a Győri Nemzeti Színházban játszott több darabban, pár tévésorozatban is szerepelt, mostanában kevesebbet van képernyőn. "Szeretnék egy kicsit tökösödni. Az önmarketingem lehetne jobb. Szeretnék többet lenni színházban, szeretnék filmezni. Ezért viszont tenni kell, mert ez baromi nehéz piac meg szakma. Soha nem hívtam fel egy rendezőt sem, hogy hívjon be castingra, mert ez ciki.

De azt mondják a színész barátaim, hogy: hülye vagy, emeld fel a telefont" – mesélte Nyári Dia, aki nemrég döbbent rá, hogy sokan azért nem keresték őt, mert nem sejtették, hogy kisfia mellől máris dolgozni szeretne.



A meztelen fotóért lapozzon!