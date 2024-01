Mint ismert, nyáron jelentette be Tóth Gabi és Krausz Gábor, hogy házasságuk nem működik, külön folytatják az életüket. A hír sokakat megdöbbentett, az okokról itt írtunk. Azóta hivatalosan is véget ért a házasságuk, a válóperről a minap a séf árult el néhány részletet.

Tóth Gabi is adott egy hosszabb interjút, elmesélte, mennyik küzdöttek, mennyit harcoltak azért, hogy megmentsék a házasságukat, de arról is beszélt, melyek voltak a válás fő okai. Egy másik interjúban pedig arról is szó volt, hogy tudja, miben hibázott. Nemrég pedig Krausz Gábor nyilatkozott arról, hogy Tóth Gabival közös kislányuk imádja Mikes Annát - erről itt írtunk korában.

A táncosnő most friss fotókat mutatott magáról, amelyeken alig fedi ruha sportos testét. Az egyik képen egyedül látható, a másikon Tóth Katicával és Szécsi Debórával, akik szintén alig takarják a testüket. A képekért lapozzon!