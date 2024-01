Nem sokáig szomorkodott Jákob Zoltán miatt a műkörmösként dolgozó Hajnal Bettina, akit a milliárdos a Nagy Ő című társkeresőben ismert meg, és több nő közül választott végül. A műsor forgatása után sokáig nem találkoztak, hogy le ne bukjanak, de mire véget ért a Nagy Ő már eléggé eltávolodtak egymástól, legalábbis ők úgy gondolják, hogy ez is befolyásolta a kapcsolatuk alakulását.

Hajnal Bettina egyébként rengeteget változott a műsor forgatása óta, nagyon sokat fogyott, és a frizuráját is folyamatosan változtatja. Elmondása szerint még mindig szeretne leadni pár kilót, nagyon élvezi a hirtelen jött ismertséget is, azóta is ostromolják őt a férfiak. Úgy tűnik, hogy már hiába, ugyanis gyorsan rátalált a szerelem, nemrég meg is mutatta új választottját, egy-két részletet már el is árult a kapcsolatról.

Ez egy eléggé friss dolog, így most még szeretném megóvni a nyilvánosságtól, de a hír igaz, rám talált a szerelem! Nem véletlenül raktam ki, ő nem a testvérem, nem a sógorom... Nyilván várható volt, hogy a férfiak elkezdenek szemtelenkedni, viszont a női részről egész sok gratulációt kaptunk" - magyarázta a műkörmösként dolgozó Hajnal Bettina.