Demcsák Zsuzsa elképesztő formában van, és ezt tudja is magáról, ezért előszeretettel mutogatja kifogástalan alakját. A Farm VIP műsorvezetője nemrég újra férjhez ment, már túl vannak a nászúton is, ahonnan szintén mutatott magáról szexi felvételeket. A házaspár már hazatért Szingapúrból, de Demcsák szemmel láthatóan még mindig a fellegekben jár a boldogságtól. Most a követőinek elárulta, hogyan relaxál vasárnap az ágyban. A merész fotón feltett lábakkal, extrém rövid sortban az ágyon fekve fotózták, így mutatta meg hosszú, meztelen combjait, a képhez csak annyit írt, hogy számára ez a tökéletes vasárnap.