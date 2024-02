Molnár Anikó lassan egy éve indította el pornóoldalát az OnylFansen, ahol jó pénzért oszt meg magáról meztelen felvételeket. Már egyre gátlástalanabbul viselkedik a nem fizetős oldalain is, valószínűleg azért, hogy még több előfizetője legyen. Korábban sokszor beszélt arról, hogy egyre kitolja a saját határait is, de sosem konkretizálta, hogy ez pontosan mit jelent. Most egy igazán merész fotót mutatott egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben, melyen teljesen meztelenül, a fürdőkádban látható az egykori valóságshow-szereplő, aki a héten azzal döbbentette meg követőit, hogy ötös találata lett a lottón.