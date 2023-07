Az albatroszok tengeri madarak, életük több mint 90 százalékát a levegőben töltik. Fő táplálékuk a hal, és ha elfáradnak, az óceán felszínén pihennek. Előfordul, hogy évekig nem látnak szárazföldet.

Nem csak a párjukat tekintve hűségesek, ragaszkodnak a gyökerekhez is: a fészket ugyanis a szülők arra a helyre építik, ahol ők is születtek. Egyszerre egy tojást raknak le. Amikor a fióka elkezdi növeszteni a tollait, a szülők elrepülnek, és csak időnként térnek vissza azért, hogy a fiókát megetessék.

Hosszan keresik a tökéletes párt

Miután a fióka felnőtt, és kirepült a fészekből, akár hat évet is eltölt egyedül, amire késztetést érez a párkeresésre. Amikor eljön az ideje, az albatroszok egy helyre gyűlnek, és megkezdik egyedi násztáncuk.

A bonyolult rítus során a hím és a tojó egymással szemben helyezkednek el, majd előre és hátra lépegetve tesztelik egymás reflexeit. Ezt követően nyögdécselő hangot hallatva fejüket az ég felé szegezik, szárnyukat kitárják. A násztánc utolsó érdekes pontja, hogy a párok csőrüket használva megvívnak egymással. Miután a párválasztás megtörtént, a tánc folytatódik, de a hímek és a tojók mozgásának mintázata innentől fogva páronként lesz egyedi.

A kacsa és a hattyú is hűségesebb az embernél

A hím és a nőstény albatrosz egészen addig egy pár marad, amíg az egyik egyed el nem pusztul. Ez annak tükrében érdekes különösen, hogy átlagos élettartamuk 40 év, de egyes példányok a 80 éves kort is megélhetik.

Az albatroszok hűsége kivételes az állatvilágban. Egy korábbi kutatás vizsgálta, hogy azoknál a madárfajoknál, amelyek egyedei hosszútávon párt alkotnak, mekkora a gyakorisága annak, hogy a kapcsolat még az egyik egyed halála előtt felbomlik. A flamingók esetében ez 99 százalék volt, az Észak-Amerikában élő kis liléknél 67 százalék, a vadkacsák esetében viszont már csak 9 százalék.

A hattyúknál még erősebb az elköteleződés: a kapcsolatok 5 százaléka bomlik csak fel, mielőtt az egyik egyed elpusztul. A The Thing with Feathers című könyv szerint azonban a legkitartóbbak azonban az albatroszok, amelyek 100 százalékban hűségesek – annak ellenére, hogy amikor tengeren vannak, akár hónapokat is külön töltenek.