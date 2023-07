A gombák képesek újra nőni. És potenciálisan megjavítják a szakadozásokat azokban a dolgokban, amiket egy nap az alternatív bőrből készítenek. A csapat micéliumból készített egy önjavító kabátot, az anyag múltbéli iterációira építve, hogy lehetővé tegyék, hogy megjavítsa magát. A micéliumbőr már egy kialakuló termék, de oly módon van előállítva, hogy elfojtja a gombanövekedést. Elise Elsacker a Brüsszeli Vrije Egyetem biomérnöke és kollégái, valami trükkön töprengtek, amivel a micélium megőrizné képességét, hogy újra nőjön, ha károsodik.

Ez az új módszer inspirációt nyújthat más kutatóknak, hogy próbáljanak bekerülni a micélium piacra, mondja Valeria La Saponara, a Kaliforniai Egyetem mérnöke.

Elsacker és kollégái előszőr egy proteinekben, szénhidrátokban és más tápanyagokban gazdag levesben növesztettek micéliumot. A folyadék felszínén bőr alakult ki, amit a tudósok lekanalaztak, megtisztítottak és megszárítottak, hogy egy vékony, némileg törékeny bőranyagot készítsenek. Elég enyhe hőmérsékletet és vegyszereket használtak a bőr képződéséhez, de a gomba részeit működőképesnek hagyták. A chlamydospórákat alvó állapotban hagyták. Ezek kis csomók a micéliumon, amik visszaugranak az életbe és több micéliumot növesztenek, amikor a feltételek kiválóak.

Miután lyukakat csináltak a bőrbe, a területet ugyanabba az alaplébe mártották, amivel a chlamydospórákat újarélesztették. A micélium végül újra nőtt a lyukak felett. Amint meggyógyult, a kilyukasztott terület ugyanolyan erős volt, mint a sértetlen területek - ámbár a javítások láthatóak voltak a bőr egyik oldaláról.

Martyn Dade-Robertson, a tanulmány társszerője, a Newcastle upon Tyne városbéli Hub for Biotechnology in the Built Environment intézet társigazgatója azt mondja, hogy a tanulmány potenciálisan túlmehet a koncepció bizonyításán és beléphet a kereskedelmi piacra a következő évtizedben. De először, a csapatnak a bőrt erősebbé kell tennie és meg kell állapítani, hogyan kontrollálják a chlamydospórák növekedését. Különben lehet, hogy valaki sétál az esőben és egyszer csak azt találja, hogy a kabátja növekszik, vagy a gombák kipattognak belőle.

