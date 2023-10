Az 1970-es években egy jól ismert kanadai feltaláló-vállalkozó különleges szerkezete hozta lázas izgalomba a közvéleményt. Sid Hurwich, a Shock Electric és a SidCo Electric Company vállalatok tulajdonosa a háztartási kisgépek szervizelésére szakosodva már az 1930-as években széles körű ismertségre tett szert Kanadában. Amikor 1969-ben bankrablási hullám árasztotta el Torontót, Hurwich azzal a fantasztikus ötlettel fordult a rendőrséghez, hogy egy általa konstruált szerkezettel képes „befagyasztani" az időt, ami így lehetővé tenné a sokkal hatékonyabb nyomozásokat is. Hurwich különleges szerkezetét be is mutatta a torontói rendőrség elképedt képviselőinek, de a kanadai kormány nem tanúsított komolyabb érdeklődést a feltaláló időgépe iránt.