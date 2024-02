Váratlanul drámaian megváltozott a Föld pályája

Ez azért is könnyen elképzelhető, mert a Naprendszer gázóriásai is gravitációs hatással vannak bolygónkra, a Jupiter vagy a Szaturnusz pályájának bármilyen kismértékű változása a Föld pályáját is módosítja.

A Föld az űrből

Fotó: Science Photo Library via AFP

Az elhaladó csillagnak tehát elég volt az előbbi két óriásbolygó pályáját megzavarnia, majd ezek a hatások átgyűrűztek a Földre is.