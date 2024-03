Ez a több ezer éves emberi agy teljesen épen maradt fenn

Az agy dacol az idővel és a pusztulással

A Proceedings of the Royal Society B tudományos szaklapban publikált, új tanulmányban az Oxfordi Egyetem kutatói több mint 4400 természetes állapotban fennmaradt emberi agyat katalogizáltak, amelyek közül néhány akár 12 ezer éves is lehet. Ebben a régészeti archívumban inka áldozatok, őskori emberek, sőt még északi-sarki felfedezők agya is megtalálható.