Elképesztő dolog derült ki Budapestről

Sokszor elég bosszantó, amikor hónapokat, sőt éveket készülünk egy-egy ország vagy város felfedezésére, majd oda érkezve azt látjuk, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, és hatalmas tömeggel kell megvívnunk ahhoz, hogy azokat a bizonyos látnivalókat valóban láthassuk is. Európa pedig mindig is népszerű volt, most is az és feltehetően a jövőben is az lesz. A Deluxe Holiday Homes azonban nemrég egy tanulmányban összeszedte a legzsúfoltabb azaz a leglátogatottabb városok listáját, amelyen többek között Budapest is helyet kapott.

Budapest. Fotó: Unplash

A nyaralásokkal foglalkozó cég azt kutatta, mely desztinációk látogatottsága a legmagasabb az egy négyzetkilométerre jutó lakosságszámhoz képest.

Párizs a bolygó legtúlzsúfoltabb városaként végzett az előkelő első helyen.

Négyzetkilométerenként 351 429 látogatóval és 1708 százalékos látogatottsági arányával a francia főváros messze a leglátogatottabb úti cél, a többi dobogós város még csak meg sem közelítette ezt a számot.

A második helyen Bern végzett – a svájci főváros négyzetkilométerenként 85 045 látogatóval büszkélkedhet, de a látogatók népességhez viszonyított aránya hihetetlenül magas, 3279 százalék, ezzel az aránnyal mindenkit megelőz a listán. A harmadik helyen Chicago, a negyedik helyen New York végzett. A három egyesült államokbeli városon kívül azonban a többi hét mind európai főváros a listán. Budapest a 7. helyen végzett maga mögé utasítva ezzel Los Angeles-t, Bukarestet és az egyik legkedveltebb úti célt, Rómát is.

Párizs. Fotó: Unplash

Ez a világ 10 leglátogatottabb városa:

Párizs Bern Chicago New York Stockholm Amszterdam Budapest Los Angeles Róma Bukarest

A magyar főváros népszerűségét támasztják alá a Magyar Turisztikai Ügynökség 2024-es első negyedéves adatai is, miszerint

Január és március között 1,2 millió vendég érkezett Budapestre, 23%-kal többen, mint 2023 azonos időszakában. A vendégéjszakák száma 3 millió volt a fővárosban, ez 14%-kal múlja felül a 2019. évi eredményeket. A vendégek jelentős részét a külföldiek adták Budapesten.

A külföldi vendégek száma is bővült az előző évhez képest közel negyedével, a szálláshelyek forgalmának közel felét ők biztosították.

Márciusig 1,4 millió külföldi 3,7 millió vendégéjszakát töltött Magyarországon.

A külföldi szálláshelyi forgalom 16%-kal haladta meg a tavalyi értéket. Legtöbben Németországból (317 ezer), az Egyesült Királyságból (közel 300 ezer), és Olaszországból (276 ezer turista) érkeztek.