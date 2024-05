Egymást érik a fesztiválok a hétvégén - mutatjuk a legjobbakat

Berobbant a tavaszi fesztivál szezon, amit még az időjárás is támogat, ugyanis tökéletes idő várható a szabadtéri kiruccanáshoz a hétvégén. Most összeszedtünk országszerte 5 olyan sokszínű programot ahová érdemes akár családdal, akár egyedül is ellátogatni május 11 és 12 között.

Gizella Napok - Veszprém Fotó: Facebook / Gizella Napok Húsz helyszínen több mint 50 program várja az érdeklődőket a 31. Gizella-napok programsorozat keretében Veszprémben. A kulturális sokszínűség ünnepének nevezett rendezvénysorozatot május 6. és 12. között tartják, zenei-, képzőművészeti-, irodalmi- színházi-, tánc- és sport és gasztronómiai programokat felvonultatva. A Gizella-napok hagyományos, Gizella királyné alakjához kapcsolódó programelemeinek idén is Veszprém történelmi belvárosa ad helyet. A Gizella-díjak átadását és a Honvéd Férfikar ünnepi koncertjét az Óváros téren, az ünnepi szentmisét pedig a Szentháromság téren rendezik meg. A történelmi felvonuláshoz a hagyományőrzők, zászlóforgatók, gólyalábasok, a passaui vendégek, a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai és a pálinka lovagrendek mellett idén harmadik alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak. Város nap és egyetemi napok - Miskolc Miskolc. Fotó: Shutterstock/Abel-Photos Három napos programsorozattal ünnepli Miskolc az 1909-es városi rangra emelkedését május 10. és 12. között. A vármegyeszékhely honlapja szerint ebből az alkalomból több helyszínen is rendezvényekkel várják a miskolciakat. Mindemellett 36. alkalommal rendezik meg a városban az egyetemi napokat is. A régió legnagyobb egyetemi fesztiváljának három napján hazánk legnagyobb előadói szórakoztatják a látogatókat, köztük a Valmar, Yamina, és Pixa. Sörfesztivál - Sárospatak A kép csak illusztráció.

Fotó: unsplash A Sárospataki Sörfesztiválon lehetősége nyílik arra, hogy megkóstolja a legfinomabb helyi és nemzetközi kézműves söröket, miközben találkozhat a sörkészítőkkel, és megismerheti a készítési folyamatokat, azonban nem csak a sörök, hanem a zene és a szórakozás kedvelőinek is kínálnak programokat. A fesztivál során élő zenei előadások, DJ-k, és számos egyéb szórakoztató program várja a látogatókat. Ludovika Fesztivál - Budapest Fotó: Facebook / Ludovika Fesztivál A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) idén is megrendezi a Ludovika Fesztivált; május 9-étől 11-éig a Ludovika Szabadegyetem előadásain és panelbeszélgetésein magyar és külföldi szakemberekkel találkozhatnak az érdeklődők, de lesznek koncertek és családi nap is.

A rendezvény ingyenes, de május 9-én és 10-én a szabadegyetemi programokon való részvétel, valamint a partysátorba történő belépés regisztrációhoz kötött - hívták fel a figyelmet a szervezők. Részletes információk a itt találhatóak. PEN Fesztivál - Pécs

Fotó: Facebook / PEN Fesztivál Az idén május 9-től 11-ig tartó Pécsi Egyetemi Napok a város egyik legnagyobb rendezvénye, nem véletlenül. A sokszínű programok között találhatunk kulturális előadásokat és koncerteket mellette sportversenyek, színházi előadások és kiállítások is színesítik a palettát. Sok más népszerű zenekar mellett többek között fellép a pécsi kötődésű Punnany Massif és a 30Y is.