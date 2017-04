Ha abból a feltevésből indulunk ki, hogy a Golf a legjobb kompakt autó, akkor az ár-helykínálat arányt szem előtt tartva árnyalnunk kell a képet, az Octavia ugyanis a legjobb Golf. Abból pedig a kézi váltós, benzines, 230 lovas RS változat a legizgalmasabb. Vagy inkább dízel legyen a következő céges kocsi, 184 lóerővel és 4x4-gyel? A válaszhoz meghajtottuk mindkettőt, a terepes Scout változattal pedig hegyet másztunk.

Fültanúja voltam, amikor egy kereskedésben egy meglehetősen kopasz és kigyúrt úr lecserélte a 280 lovas szolgálati Superbet. Sürgősen kellett egy másik, de nem akármilyen, hanem szintén a legerősebb benzines. Tudod, nekünk ha menni kell, akkor menni kell" - mondta a kereskedőnek, aki eléggé megszeppent a látványtól, és nem kérdezett, hanem azonnal szerzett egy másik luxus-Skodát.

Ha egy kicsit türelmesebb, megkaparinthatta volna minden idők legjobb Skodáját, az Octavia RS 245-öst. Bár ez még nekünk sem sikerült a nemzetközi menetpróbán, ugyanis a genfi sztárt (a kétliteres TSI erejét nevéhez illően 245 lóerőre húzták fel) még nem gyártják. Így be kellett érnünk 15-tel kevesebb lóerővel - egye fene! Így is jaj lesz annak, akit kék fényhíddal egy ilyen vesz üldözőbe autópályán, ha netán folytatja a rendőrség az Octavia RS-ek beszerzését.

Sztrádán unalmas, de mit tud kanyarban?

Kétségtelen, az új RS kézi váltóval és benzinmotorral a legizgalmasabb, de DSG-vel és dízellel a legpraktikusabb. Persze ezért a felismerésért nem kellett volna a Lajtához utazni, de így legalább megtapasztalhattuk, milyen kiegyensúlyozott, csendes, nyugodt és unalmas 80-90-es tempóval bedugult autópályán közlekedni vele.

A szervezők tudhatták, hogy egy ilyen kvalitású autót Bécs környékén sehol nem lehet igazán meghajtani, ezért elvittek minket a pachfurthi vezetéstechnikai pályára, a helyi Driving Campbe, ahol mindenféle őrült mutatványra is befoghattuk a megújult csúcs Octaviákat. A Scoutokkal siratófalat mászhattunk, kipróbálhattuk extrém körülmények között az összkerékmeghajtást és a lejtmenetvezérlést, az RS-ekkel pedig driftelhettünk, szlalomozhattunk és tekereghettünk a pályán.

Utóbbi egészen felkavaró volt, az anyósülésben kavargott a gyomrom, pedig a leggyorsabb kanyarban sem téptünk 70-nél gyorsabban, a nagy fékezés előtt pedig legfeljebb 115 km/h volt a tempó. Így is kiderült, hogy a 4x4-es dízel kanyarokban milyen stabil, szépen úsztatható meg a feneke, és az is evidenssé vált, hogy az 1420 kilós, kézi váltós, 230 lovas limuzin mekkora előnyt képes kiautózni az 1572 kilós, automata, 184 lovas dízel kombival szemben - miközben a megemelt Scout eltűnik a visszapillantóból.

Szokatlan orr és csinosított beltér

De nézzük sorjában! Ez a szó mondjuk semmiképpen sem illik ide, az Octavia utastere már-már prémium autókénak felel meg, minden tökéletes, németesen precíz, kézművesen elegáns, hangulatosan cseh és skodásan okos. Persze a Golfét azért nem múlhatja felül összhatásban.

Az adaptív szabályozással működő négy teljes-LED lámpa, valamint a lökhárítóba integrált, ugyancsak diódás ködfényszórók határozzák meg a megújult Octavia RS elejét, amit azért szokni kell.

Feketék a tükörházak, a farát erőteljes fekete diffúzor és a felette húzódó, széles vörös fényvisszaverő sáv uralja. Az ismert LED-es rendszámvilágítás és a márkára jellemzően C-alakban világító hátsó lámpák mellett egyéni RS-stílusjegy a limuzin csomagtérfedelén ívelő légterelő, illetve a kombi tetőszárnya.

A belsőt sportos fekete tónus uralja, fejtámlákkal egybeöntött sportülések méretes oldalpárnáikkal határozott oldaltartást nyújtanak, és ezek már Alcantara kárpitozással is rendelkezésre állnak. Menő, hogy multifunkciós sportkormány (a DSG-váltó esetében kormánykerék-kapcsolóbillentyűkkel) perforált bőr bevonatú karimával készül. Az ajtófogantyúkat megvilágítják, a pedálokat alumíniumfelület borítja, a küszöbléceken RS-logó virít. Viszlát, alap-Octavia-féle taxihangulat!

Nem öl meg, csak szórakoztat

Van értelme mindennek? Nyilvánvalóan nincs, ennek ellenére mindenki RS-ről álmodik. Én is. Sőt a piac is. Az eladott új Octaviák 13 százaléka RS (a Scouttal együtt 19 százalék a piaci részesedésük), Magyarországon ez az arány 8 százalék (Németországban 20 százalék), és folyamatosan nő. Scoutból nálunk elenyészően kevés fogy, pedig könnyű terepre alkalmas.

Szó sincs sportkocsiról, szimplán egy kiváló, erős autó az Octavia RS. Kombiként ár-érték arányban a 200 lóerő körüli, tízmilliós kategóriában verhetetlen. Kétliteres benzinmotorral persze a Golf GTI sokkal elevenebb és agresszívabb, az Octavia RS más tészta: kiegyensúlyozott, mérsékelt, és ami fontosabb, nem akar megölni, miközben szórakoztat. A menetstabilizátor sport módban szereti azért a mókát, de vészhelyzetben beavatkozik, teljesen nem is kapcsolható ki.

Felárért durroghat is, ha benzines

A kétliteres TSI motor 4000-es fordulat fölött kifogy a szuszból, az elődhöz képest nem érezhető a lóerőtöbblet. Adaptív futóműve sport módban felkeményedik, komfortban viszont meglepően puhán csillapít, a rendszert mindenki saját kedvére programozhatja (kormányzás, motorhang, klíma, DSG-váltó) a végtelennek tűnő menüben.

A sportfutómű 15 milliméterrel hozza közelebb az aszfaltot az RS-hez, a hátsó nyomtáv pedig 3 centivel szélesebb, mint a normál kivitelben. A jókora tárcsafékek nyergei vörösek, opcióként pedig 19 colos kerék is rendelhető, ez bizony a korábban említett kiegészítőknél is többet dob a látványon. Hab a tortán a progresszív kormányzás, és a DSG-s durrogásokat felerősítő feláras hanggenerátor.

Mit tud terepen a Scout?

Az alapáron 4x4-hajtású Scout változatot terepen a 150 lóerős dízellel próbáltuk ki, most először kapta meg az Octavia a konszern hétfokozatú dupla kuplungos váltóját (de csakis ezzel a motorral). Jobb helyet nem is találhattunk volna a hajtáslánc tesztjének, 30 kilométer/óránál sehol sem haladhattunk gyorsabban, talán egyszer váltott hármast az automatika. Kúszóképessége kiváló. A kocsi amúgy meglepően durva terepen is elboldogult, olyan szűk és bakhátas pályára küldtek vele, amit saját autóval - legyen az terepjáró akár -, messze elkerültem volna.

A biztonsági övön lógva lépkedtünk lefelé a siratófalon, a lejtmenetvezérlő flegmán tette a dolgát, csak néha csúszott meg a kivájt nyomvonalon a Scout, de izgalomra nem volt okunk, bolondbiztos. Hasmagassága 171 milliméter, bár ezt a műanyag kerékjárati burkolatok nagyobbnak láttatják, és a terepszögei is mérsékeltek, elöl 16,6, hátul 14,5 fokosak.

Dízel Scoutból ugyanakkor kapható erősebb, 184 lovas kivitel is, aki pedig benzinest akar, a 180 lovas 1,8 literes TSI-vel viheti. Ezzel a tömeggel ugyanakkor könnyebben elboldogul a nyomatékos dízel (a kipróbált 150 lovas 1561 kilót nyomott a mérlegen extrák nélkül), és talán a karakteréhez is jobban passzol. Valahol szimpatikus a kocsi üzenete is: nem kell mindig és mindenáron SUV!

Drága, de nem a prémiumautókhoz képest

A Skoda legújabb "simply clever" okosságai mellett (például az utasülés alatt található esernyő, és a kombi csomagterének kivehető a LED-világítása) az új Octavia RS és Scout modellek megkaptak minden opciót, amivel egy Skodából már-már Audit varázsolhatunk, még a Kodiaq-ban bemutatkozó vontatmányasszisztens is rendelhető hozzá.

Autópályán, vagy jól látható felfestések között néhány percig autonóm vezetésre is sarkalhatjuk, ha a megrendelésnél a megfelelő vezetősegédeket bepipáljuk. De csak óvatosan a konfigurálással, mert az alapból 9 millió forintos benzines RS a 899 ezer forintos kedvezmény ellenére a képeken látható felextrázott változatban 11,5 millió forintnál is drágább.

Ebben a kapacitív 9,2 colos (az új Golfból is ismert) érintőképernyő üveghatású felülettel készül, a Columbus navigáció mellett WLAN-hotspottal és extrafelszerelésként LTE-modullal. Ha netán a Scoutba szerettünk bele, jó tudni, hogy 9,6 millió forint az alapára, amiből szintén lejön a 899 ezer forint árkedvezmény. Ebből is látszik, hogy nem igazán tanyára vagy szőlőbe járós igáslónak, hanem lifestyle-autónak szánták.