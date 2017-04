Sok információ kiderült a Yetit váltó Karoq-ról, amely úgy néz ki, mint egy mosásban összement Kodiaq.

A Skoda bejelentette, hogy a Karoq nevű, kisebbik szabadidő-autójának május 18.-án, Stockholmban lesz a világpremierje. Egyúttal arról is tett, hogy ne várjuk izgatottan a dátumot, mert szinte minden lényeges adatot elárult a kocsiról, és gyári képeket is kiadott róla, minimális álcázással.

Kezdetben két benzinessel és három dízelmotorral lesz kapható az autó, a legolcsóbb változatot egy egyliteres, háromhengeres TSI motor hajtja 115 lóerővel. Az új 1,6-os TDI teljesítménye szintén ennyi, de a nyomatéka eléri a 250 Nm-t. Aki több erőre vágyik, választhatja a 150 lóerős, hengerlekapcsolásra képes 1,5 literes TSI-t, vagy az ugyanilyen erős kétliteres dízelt, amelynek az átlagfogyasztása csupán 4,3 liter.

A Karoq csúcsváltozatában szintén egy kétliteres TDI dolgozik, de már 190 lóerővel és 400 Nm nyomatékkal. Ehhez alapáron jár az összkerékhajtás és hétfokozatú DSG-váltó, amiket persze más motorokhoz is meg lehet majd rendelni.

A csúcsváltozatokban menetprogram-kapcsoló is lesz (Sport, Eco, Individual és 4x4 esetén Hó állással), ami a gázpedál érzékenységén, a kormány rásegítésén, a váltási pontokon (DSG), a futómű feszességén kívül az ABS és az ESP beállításait is megváltoztatja a vezető igényei szerint.

A nagyjából Seat Ateca-méretű, 4,38 méter hosszú Skoda Karoq 32 centivel rövidebb, 4 centivel keskenyebb és 5 centivel alacsonyabb a Kodiaq-nál, pedig szintén a Volkswagen-konszern moduláris MQB padlólemezére épül. Érdekes, hogy a 2638 mm-es tengelytávból lecsípnek 8 mm-t az összkerékhajtású verzióknál. A csomagtartó 521 literes, ami önmagában szép teljesítmény, de a Kodiaq 201-gyel ennél is többet ad.

Belül olyan szolgáltatásokat kínál a Karoq, ami még a Superbből is hiányzik: lehet majd bele rendelni szabadon konfigurálható digitális műszerfalat, belső wifi hotspotot, vezeték nélküli telefontöltőt és LTE internetmodult is. A fedélzeti menürendszer az Apple CarPlay-en és Android Autón kívül a SmartLink+-t is támogatja, az extraként vásárolható vezetéstámogató rendszerek kínálata szinte hiánytalan.

A Karoq már 2017 őszén megvásárolható lesz, vélhetően nagy sikert arat majd, mivel a Kodiaq iránt is nagy az érdeklődés, és a típus elődje, a Yeti is szép sikereket ért el a kompakt SUV-k között.