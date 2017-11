Egyre több jel mutat arra, hogy a mozgáskorlátozott igazolványos csalások után újfajta visszaélésekkel próbálhatják néhányan megúszni a fizetős parkolást. Eláruljuk, elméletileg miféle módszerekrel lehetséges ez, a rendőrség pedig azt, hogy milyen büntetéssel számolhatnak azok, akik jogtalanul teszik fel autóikra a zöld hatósági jelzést. Akad ugyanakkor egy bökkenő: nehéz kiszűrni a csalókat, még a VÉDA-rendszer sem alkalmas rá.

Ingyenes parkolás egyre több nagyvárosban, vagyonszerzési illetékmentesség és egy sor közteher megspórolása (regisztrációs, illetve gépjármű- vagy cégautóadó): ezek a kedvezmények nagyon vonzóvá tették a két éve bevezetett zöld rendszámokra jogosult autókat, még úgy is, hogy a korai tervekkel ellentétben nem lehet behajtani velük a buszsávokba.

Zöld rendszámot a jelenlegi szabályozás szerint háromféle autó kaphat. A tisztán elektromos hajtásúak (pl. Nissan Leaf), azok a konnektoros hibridek, amelyek egy feltöltéssel legalább 25 kilométert (pl. Volkswagen Golf GTE), és azok a hatótávnövelővel ellátott villanyautók (pl. Opel Ampera), amelyek egy töltéssel legalább 50 kilométert tudnak tisztán elektromos hajtással megtenni.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság ezeknek az autókat 5E, 5P és 5N környezetvédelmi osztályba sorolja, csak ilyen igazolással lehet kiváltani a zöld rendszámot. Közös pont a három kategóriában a külső forrásból töltés lehetősége.

Retteghetnek a plug-in hibridesek, készül a szigorítás Régóta terítéken van, de hamarosan tényleg Régóta terítéken van, de hamarosan tényleg szűkíthetik a zöld rendszámra jogosult autók körét. A konnektoros (plug-in) hibridek szabályait tervezik szigorítani, kétféle forgatókönyv szerint: vagy nagyobb hatótávot írnának elő, vagy pedig maximalizálnák a CO2-kibocsátást. Még semmi sem biztos, de ha lesz is változás, a zöld rendszámot a következő műszaki vizsgáig biztosan viselhetik majd, akik már egyszer megkapták.

Csalók bukkantak fel

Azonban nemrég a Facebookon az Elektromos autó tippek és kérdések nevű, közel 3500 tagot számláló csoportban felbukkantak fotók, amelyen hagyományos hibrid hajtáslánccal felszerelt autók (Toyota Auris, Honda Civic, Honda Insight) láthatóak magyar zöld rendszámmal.

Ilyen kocsik nem hordhatnának zöld hatósági jelzést, mivel ezekben a villanymotorok elsődleges feladata a benzinmotorok támogatása, önálló hajtásra csak pár kilométeren át képesek. Külső forrásból tölteni sem lehet őket. Az említett autóknál

viszonylag könnyen ki lehetne szűrni a csalást, mert csak egyféle hibrid hajtással gyártották őket, de vannak olyan típusok is (pl. Toyota Prius), amiknek van fehér és zöld rendszámra jogosult változata is, ezeknél az azonos formájú karosszéria miatt szemre nem könnyű eldönteni, hogy trükköztek-e a rendszámmal, vagy sem. Ha valóban helytállóak a közösség információi, akkor ebből kerekedhet az elmúlt évek legnagyobb hazai autós botránya.

Kétféle csalási forgatókönyv képzelhető el

Az egyik lehetőség, amikor a zöld rendszám igénylésekor olyan dokumentumot nyújtanak be, amely valótlan tartalmú, és ez alapján a zöld rendszámot jóhiszeműen kiadja az okmányiroda. Ez az ún. intellektuális közokirat-hamisítás, amikor a közokirat valódi, mert a jogosult állítja ki, de tartalmilag hamis, mert a bejegyzett tények, adatok valótlanok, az elkövető megtévesztő magatartása miatt.

Megkeresésünkre a rendőrség azt a tájékoztatást adta, hogy az ilyen bűntettért járó büntetést a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 324. § (1) bekezdés c) pontja határozza meg. Lássuk, mit is takar ez: a közokirat-hamisítás három évig terjedő szabadságvesztéssel, a közokirat-hamisítás előkészülete 1 évig terjedő elzárással büntethető. Ügyvédi irodák szerint az intellektuális közokirat-hamisítás gondatlan alakzatáért általában 1 évig terjedő börtön jár.

Utólag is meg lehet hamisítani

A másik lehetőség a csalásra az, amikor utólag festegetnek, vagy zöld fóliát ragasztanak az okmányirodától kapott fehér rendszámra, ami kimeríti az egyedi azonosítóval (ez esetben rendszámmal) való visszaélés fogalmát.

A Btk. 347. § (1) bekezdése szerint az ilyen bűntett 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, kivéve, ha üzletszerűen, bűnszövetségben követik el, mert akkor 1-5 évig terjedhet a szabadságvesztés ideje. Ennél a módszernél növeli a lebukás kozkázatát, hogy csak bizonyos betűkombinációkkal (például NLE, NNB, PAV) adtak ki a hatóságok zöld rendszám sorozatokat, az ettől eltérő gyanút kelt.

A parkolóőr tehetetlen

A rendőrség a kérdéseinkre adott válaszában elárulta, hogy még nem találkoztak ilyen esettel, és a VÉDA kamerák sem alkalmasak a kamu zöld rendszámok kiszűrésére.Fontos megemlíteni, hogy ha egy parkolóőr csalásra gyanakszik egy jegy nélkül parkoló autó esetében, akkor ő nem büntethet, mivel csak a rendőrnek vagy NKH-ellenőrnek van joga megállapítani a csalás tényét. Ugyanakkor egy közúti rutinellenőrzésen bárkit nyakon csíphetnek, és egy eljárás súlyos következményekkel járhat a trükközőkre.