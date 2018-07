Új fotókon a valaha volt legdögösebb Toyota

Az új Supra a hétvégi Festival of Speed rendezvényen debütál Goodwoodban.

A Toyota új fotókat adott ki az új Supráról, amelyeken ugyan még álcázva látható a sportautó, de a formái így is kivehetőek. A hét végén száguldás közben is meg lehet majd csodálni a híres sebességfesztiválon Angliában, de aki venni is akar egyet, annak körülbelül még egy évet kell rá várnia.

Közösen fejlesztik az új BMW Z4-essel, a két autó azonos padlólemezre épül, sok lesz bennük a szénszál, és valószínűleg a hathengeres turbómotorjuk és a nyolcfokozatú automata váltójuk sem fog különbözni.

A Toyota megerősítette, hogy a Suprát soros hathengeres motor fogja hajtani a hátsó kerekeken keresztül. Ennél többet nem mondtak, de a kiszivárgott információk szerint a Supra háromliteres turbómotorja 340 lóerős, az autó üres tömege 1496 kg, a gyorsulása 0-100 km/órára 3,8 másodperc lesz.

Szintén nem hivatalos információ, hogy a Supra hossza 4380, szélessége 1855, magassága 1290 mm, tengelytávja 2470 mm, vagyis jóval kisebb (140 mm-rel rövidebb), mint a 90-es években gyártott utolsó Supra. Jó hír, hogy a kocsi főmérnöke a GT86-ot is megalkotó Tada Tacuja. Állítólag a tervezési filozófia nem változott, vagyis ismét a vezetési élmény kapott prioritást az abszolút teljesítmény helyett.