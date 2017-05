Észbontóan gyönyörű a Szárnyas fejvadász 2 új előzetese

Órákig tudnánk még a Szárnyas fejvadász 2049 előzetesét nézni. A látványvilág szemkápráztató és frappáns továbbgondolása az eredetinek, a meggyötört, válaszokért küzdő Ryan Gosling remekül illik ebbe a borongós univerzumba, Harrison Ford pedig kikel magából. Az egyik színész szerint ez a sci-fi jobb lesz, mint a klasszikus első rész!

Már a Szárnyas fejvadász 2049 első teaser előzetesétől eldobtuk az agyunkat, amely a történetből nem árult el semmit, a szereplőkből csupán a két legfontosabbat, Harrison Fordot és Ryan Goslingot mutatta meg, sejtelmességével, éjszakai városképével pedig arra utalt, hogy Denis Villeneuve hű maradt az első rész film noiros atmoszférájához.

Most kiadták a második előzetest, amely sokkal mozgalmasabb az elsőnél, sokkal több szereplő villan fel pár másodpercre, összességében pedig még inkább bebiztosítja a Szárnyas fejvadász 2049 elsőségét a legjobban várt filmek listáján.

A Magyarországon forgatott film látványvilága egyszerűen észbontó. A folytatás harminc évvel játszódik az első rész után, és már az előzetesből is világosan látszik, hogy az 1982-es sci-fi borongós, neonfényekbe mártott jövőképe előtt nem csupán tisztelegtek hanem tovább is gondolták azt.

Egyrészt ismét feltűnik egy óriási Atari-hirdetés (ez a nyolcvanas években fénykorát élő cég manapság már csak vegetál), de az is látszik, hogy a fényreklámok nagy fejlődésen mentek keresztül, konkrétan már odahajol és szinte megérinti az embert a három dimenziós női alak.

A történet szerint Ryan Gosling egy Los Angeles-i rendőrt alakít: K ügynök egy régi titkot ás elő, amely káoszba döntheti a jövő társadalmát. A főnökét a Kártyavár-ból ismert Robin Wright alakítja, aki láthatóan szereti a rendet, és aki fő feladatának a rend fenntartását tartja.

K nyomozásba kezd, hogy megtalálja a harminc éve eltűnt Rick Deckardot (Harrison Ford), és az MTV egykori szabadság téri székházában talál rá.

Később Deckard kikel magából, és komoly ütésváltásba keveredik K ügynökkel. Gosling a Vanity Fair cikkében mesélt arról, milyen is volt együtt forgatni Harrison Forddal. A verekedős jelenet felvételekor Ford véletlenül jó erősen arcon ütötte. Amikor a stáb egyik tagja egy vödör jeget hozott, hogy Gosling azzal kezelje az arcsérülését, Ford félrelökte a színészt, és belenyomta az öklét a jégbe.

Denis Villeneuve rendező is odalépett Goslinghoz, és megvilágította az incidens pozitív oldalát: „Gondolj arra, most húzott be neked Indiana Jones!” Később Ford engesztelésképpen egy üveg viszkivel a kezében jelent meg, előhúzott egy poharat a zsebéből, öntött egy ujjnyit Goslingnak, majd elsétált a maradék piával.

A Szárnyas fejvadász 2049-től már az nagy bravúr lesz, ha felér az 1982-es eredetihez, de a folytatás egyik színésze szerint még ennél is nagyobb dolgokra hívatott a folytatás. „Szerintem jobb lesz, mint az első rész” – majd meg is indokolta a merész állítását.

A forgatókönyvet mélyebbnek gondolja, szerinte a történet ügyesebben van elmesélve, és azt is hozzátette, hogy sok kérdést fog megválaszolni. Hogy ki mondta mindezt? A legutóbbi James Bond-film verőembere, illetve A galaxis őrzői egyik tagja, Dave Bautista.

Az eddig említett színészeken a kubai születésű Ana de Armas, a holland Sylvia Hoeks, a svájci Carla Juri, a kanadai Mackenzie Davis és a legutóbbi Joker, Jared Leto is feltűnik a filmben.

A Szárnyas fejvadász 2049 október 5-től lesz látható a magyar mozikban.