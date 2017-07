Will Smith egy orkkal menti meg a világot

David Ayer legutóbb megégette magát a Suicide Squad-dal, nem szabad azonban elfelejteni, hogy vannak remekül sikerült munkái is: forgatókönyvíróként jegyezte a Kiképzés-t és neki köszönhetjük az utóbbi évek legjobb zsarufilmjét, Az utolsó műszak-ot, melyben Jake Gyllenhaallal és Michael Penával járhattuk a Los Angeles-i utcákat. A Bright-ban is két rendőr társaságában járőrözhetünk és védhetjük a rendet, van azonban egy nagy különbség: itt csak az egyik zsaru ember, a másik ork.

„Olyan mintha a Kiképzés összeütközött volna A Gyűrűk Urá-val” – jellemezte a filmet Will Smith. Szavait az izgalmas és brutális előzetes is alátámasztja: ahogy Ayer legjobban munkái, úgy a Bright is Los Angeles veszélyes környékeire visz el minket, csak most az emberek mellett ork, elfek és egyéb mágikus teremtények is benépesítik a várost. A fantasy elemek beemelésével ötletesen és újszerűen utal arra a film, hogy Los Angeles-ben többször is nagy problémát okoztak az etnikai feszültségek.

A Will Smith által megformált rendőr nem hisz a sztereotípiákban, szerinte nem attól lesz jobb vagy rosszabb valaki, hogy melyik fajhoz tartozik. Azért nem teljesen boldog attól, hogy egy orkot (Joel Edgerton) kapott maga mellé társul, meg is mondja neki, hogy nekik nem az a dolguk, hogy egymással haverkodjanak. Aztán felgyorsulnak az események, és egy varázspálca feltűnésével már azon ügyködhet Smith, amin általában szokott a filmekben: a világ megmentésén.

A Bright-ot a Netflix finanszírozta, és Ayer saját elmondása szerint szabad kezet kapott. A Suicide Squad ellentétben most nem kötötte meg a kezét az alacsony korhatár, a tőle megszokott durvasággal vihette filmre a Los Angeles utcáin elszabaduló erőszakot. Hiába van Harry Potternek is varázspálcája, ez a küzdelem neki túl kemény lenne.

A forgatókönyvet John Landis jegyzi, ő Az erő krónikájá-val tűnt fel, legközelebb pedig Mundruczó Kornéllal fog együtt dolgozni a Deeper című mélytengeri thrilleren. A filmben feltűnik még Edgar Ramirez, Noomi Rapace, Lucy Fry és Ike Barinholtz, munkájukat a Netflix előfizetők december 22-től nézhetik majd meg. Az online premier minden bizonnyal azt vonja magával, hogy a magyar mozikban nem mutatják be a Bright-ot, a szintén netflixes Okjá-t sem lehet itthon nagyvásznon megnézni.