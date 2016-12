Az év legjobb színészi alakításai

Stallone hattyúdala, dupla adag Ryan Gosling, a férfi, aki lejátszotta a vászonról Leonardo DiCapriót, egymást szerető színészistennők, őrült táncot lejtő Ralph Fiennes, valamint a mindig briliáns Amy Adams, Benedict Cumberbatch és Michael Fassbender a 2016-os év legemlékezetesebb színészi alakításai között. A sorrend csak jelképes.

25. Margot Robbie (Suicide Squad – Öngyilkos osztag)

Margot Robbie a Suicide Squad című filmben

Övé a képzeletbeli „legjobb alakítás egy alapvetően rossz filmben” különdíj, de tekintve, hogy minden egyes feltűnésekor felcsillant némi remény, hogy a képregénygonoszok szupercsapatának teljes katyvaszba fulladó kalandjából még kisülhet valami értékelhető, megérdemli, hogy megemlékezzünk itt róla. Remélhetőleg a producereknek is lesz annyi eszük, hogy megdobják egy külön Harley Quinn filmmel, bár a legutóbbi hírek szerint egyelőre csak egy gonosz csajbandás spinoffban gondolkodnak.

Ráadás, hogy hozzá fűződik az év legjobb cameója is A nagy dobás-ban; amikor pezsgővel a kezében, jakuzziban fürdőzve magyarázza el, hogyan alakult ki a bankhitelválság.

24. Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)

Benedict Cumberbatch a Doctor Strange című filmben

Robert Downey Jr. Vasembere óta várat magára, hogy a Marvel egy igazán karakteres, már több műfajban is bizonyított színészre bízzon főszerepet, és Benedict Cumberbatch alakítása láttán biztosnak tűnik a generációváltás. A különc zseni sebész figurája persze eléggé emlékeztet Cumberbatch Sherlockjára, de ez egyáltalán nem hátrány, és az sem, hogy egy képregényhős drámai jelenetei shakespeare-i magasságokba képesek emelkedni.

23. Ryan Reynolds (Deadpool)

Ryan Reynolds a Deadpool című filmben

Még egy képregény-adaptációban nyújtott alakításnak itt a helye a legjobbak között, ám, míg Benedict Cumberbatchtől látatlanban is mindenki jutalomjátékot várt, az eddig buktát buktára halmozó Ryan Reynolds feltámadása az év egyik legnagyobb meglepetése. Eddig mintha teljesen be lett volna oltva karizma ellen, Deadpool szerepében viszont elképesztően vicces, tökös és önironikus.

22. Tom Hardy (A visszatérő)

Tom Hardy A visszatérő című filmben

Oké, Leonardo DiCapriótól huszonöt évnyi derék munka után senki sem sajnálja azt a fránya Oscart, de A visszatérő-ben a CGI-medve, Emmanuel Lubezki operatőr és az Eredet-beli szereplőtársa után csak a negyedik legemlékezetesebb teljesítményt produkálta. Az évek óta következetesen zseniális Tom Hardy morgását ugyan alig lehet érteni a film főgonoszaként, de jelenléte vérfagyasztó, és simán elhiteti, hogy legalább akkora szívás vele összefutni a tundrán, mint egy megvadult anyamedvével.

21. Szamosi Zsófia (A martfűi rém)

Szamosi Zsófia A martfűi rém című filmben

Az idei év egyik legjobb magyar filmje hemzseg az erős színészi alakításoktól, ráadásul frissítően hat, hogy nem csak a legtöbbet foglalkoztatott színészeket találták meg a fontosabb szerepekre. Szamosi Zsófiáért mindenki rajong, aki az utóbbi években bejutott egy-két Pintér Béla előadásra, és itt végre szélesebb közönséghez is eljutott hűvös, titokzatos kisugárzása. Az elhamarkodottan elítélt öccse ártatlanságában soha meg nem ingó nő a film morális középpontja, és Szamosi még gyári munkásasszonyként is királynői tartással bír.

20. John Goodman (Cloverfield Lane 10.)

John Goodman a Cloverfield Lane 10. című filmben

John Goodmanről régóta tudjuk, hogy nagyszerű színész, de fizimiskája miatt gyakran csak habókos mellékszerepek jutnak neki, igazi karakter vagy háttérsztori nélkül. Éppen ezért kellemes meglepetés volt a Cloverfield Lane 10 férfi főszereplőjeként látni, ahol végre titokzatos, többdimenziós figurát formálhatott meg, akiről az egyik pillanatban azt gondolnánk, hogy veszélyes pszichopata, a másikban pedig hogy csak egy paranoiás jótét lélek.

19. Hugh Grant (Florence – A tökéletlen hang)

Hugh Grant és Meryl Streep a Florence - A tökéletlen hang című filmben

Meryl Streep mellett nem könnyű labdába rúgni a filmvásznon, főleg, amikor a világ egyik legrosszabb énekesnőjeként csúcsra járatja a trillázást és affektálást. Mégis, a Florence – A tökéletlen hang egy kifejezetten megható dráma lett nem kis részben a férjét megformáló Hugh Grantnek köszönhetően, akiről hiába gondolná a néző, hogy csak egy számító és csalfa szélhámos, minden prekoncepcióra rácáfol.

18. Kate McKinnon (Szellemirtók) és Kathryn Hahn (Rossz anyák)

Kate McKinnon a Szellemirtókban és Kathryn Hahn a Rossz anyákban

Az év jelenettolvajai – két közepesen jól sikerült csajos film és két, a tévében már többször bizonyított, de a nagy filmes áttöréssel még adós komika, aki minden feltűnéskor klasszisokat emelt az alapanyagon. A Saturday Night Live-ot idén Hillary Clintonként domináló McKinnon imádnivalóan besorolhatatlan karaktere az új Szellemirtók fénypontja, aki egy-egy arcrezdülésével is képes röhögőgörcsöt kiváltani. Hahn pedig olyan fergetegesen ordenáré volt a Rossz anyák-ban, hogy azt férfi kollégái közül Seth Rogen, Jonah Hill vagy Danny McBride is megirigyelhette volna.

17. Jennifer Jason Leigh (Aljas nyolcas)

Kurt Russell és Jennifer Jason Leigh az Aljas nyolcas című filmben

Tarantino minden filmjében akad egy felejthetetlen mellékszerep és egy karrier-újjáélesztés, ezért előre lehetett sejteni, hogy az Aljas nyolcas antihősei között az egyedüli női karakter nem mindennapi jelenség lesz. Az utóbbi időben sajnos egyre kevesebbet foglalkoztatott Jennifer Jason Leigh egy sokkal híresebb Jennifer, Jennifer Lawrence helyett kapta meg a szerepet, és nem okozott csalódást; démonibb és elvetemültebb volt, mint a többi hét haramia együttvéve.

16. Marion Cotillard (Szövetségesek)

Marion Cotillard a Szövetségesek című filmben

Marion Cotillard szinte mindig helyet kap az év alakításait összegző listánkon, ehhez képest idén nem zárt túl jó évet. A Mal de pierres című filmjét be se mutatták a hazai mozik, az Assassin’s Creed rémes kritikákat kapott, Xavier Dolantól az Ez csak a világ vége (magyar bemutató januárban) pedig enyhén szólva is megosztó volt, többek között az ő alakítása miatt. Ráadásul régimódi kémrománca Brad Pitt-tel sem lett túl nagy siker, de szerintünk erről ő tehet a legkevésbé, ugyanis a klasszikus femme fatale szerepben pont olyan volt, mint egy időtlen filmlegenda: titokzatos, kiszámíthatatlan és ellenállhatatlan.

15. Michael Fassbender (Steve Jobs)

Michael Fassbender a Steve Jobs című filmben

Ahhoz képest, hogy Steve Jobs szerepét az isten is Christian Bale-nek teremtette, az utolsó utáni pillanatban beugró Fassbender gyönyörűen megoldotta a feladatot. A hagyományos filmbiográfiák szerkezetét szerencsére hanyagoló, helyette három termékbemutatóra koncentráló forgatókönyv nagyobb elköteleződést kívánt meg a színészektől, mint a legtöbb színpadi előadás, hiszen Aaron Sorkin monológjai és dialógusai hihetetlenül zsúfoltak és intenzívek. Fassbendernek azonban meg se kottyant mindez, és külső hasonlóság nélkül is könnyedén belebújt a kétezres évek egyik legismertebb figurájának bőrébe.

14. Michael Shannon (Éjszakai ragadozók)

Jake Gyllenhaal és Michael Shannon az Éjszakai ragadozók című filmben

Tom Ford neo-noirjában minden főbb szereplő nagyon alakít; Amy Adams, Jake Gyllenhaal, sőt még a meglepetésre a film egyetlen színészi Golden Globe-jelölését begyűjtő Aaron Taylor-Johnson is. Viszont csak egyetlen figura bírja maradéktalanul a néző szimpátiáját, pedig a texasi seriff karaktere könnyen karikatúrába fulladhatott volna. Shannont többnyire gonosz vagy eszelős szerepekre hívják, de itt az újabb bizonyíték, hogy pozitív hősként is bármikor bevethető.

13. Valeria Bruni Tedeschi (Őrült boldogság)

Micaela Ramazzotti és Valeria Bruni Tedeschi az Őrült boldogság című filmben

Az év utolsó napjaiban settenkedik be a magyar mozikba az olasz Thelma és Louise-nak is kikiáltott, imádnivaló Őrült boldogság. Micaela Ramazzotti és Valeria Bruni Tedeschi két ideggyenge nőt formálnak meg, akik megszöknek az intézetből, hogy felgöngyölítsenek pár elvarratlan szálat a kaotikus életükből. Kalandjaikon nagyjából 70-30 arányban lehet nevetni és sírni, és Bruni Tedeschi álomvilágban élő úrinője maga a tragikomédia. Ráadásul A sors kegyeltjei…és a többiek című kattant komédiában is óriásit alakított, bár ott inkább az abszurd irányába vitte el a figurát.

12. Michael B. Jordan és Sylvester Stallone (Creed: Apollo fia)

Sylvester Stallone és Michael B. Jordan a Creed - Apollo fia című filmben

Rockyról annyi bőrt lehúzott már Stallone, hogy egyáltalán nem számítottunk arra, hogy egyszer még lélegzet-visszafojtva fogunk érte izgulni. Arra meg pláne nem, hogy megkönnyezzük majd a hattyúdalát. A generációváltás azonban tökéletesen sikerült, Sly egy Oscar-jelöléssel búcsúzik karrierje legfontosabb karakterétől, a helyébe pedig egy elképesztően tehetséges és elhivatott színész, Michael B. Jordan lép.

11. Hajdu Szabolcs (Ernelláék Farkaséknál)

Hajdu Szabolcs az Ernelláék Farkaséknál című filmben

Ritka, hogy jól süljön el, amikor egy rendező saját magát rendezi filmfőszerepben. Hogy az Ernelláék Farkaséknál esetében költségvetési megfontolások miatt nem szerződtettek egy ismert magyar húzónevet a férfi főszerepre, vagy szándékosan hagyták a lehető legjobban összemosódni a Hajdu-család valóságát a fikcióval, nem tudjuk, de a végeredmény telitalálat. A filmre vitt kamaradarab dinamikájának külön jót tesz, hogy a főhős ennyire domináns és a női főszereplővel saját, filmen kívüli múltjuk is van. Hajdu Szabolcs pedig nem csak Magyarország egyik legjobb rendezője, hanem úgy tűnik, egyik legjobb színésze is.

10. Saoirse Ronan (Brooklyn)

Saoirse Ronan a Brooklyn című filmben

Az ír származású Saoirse Ronan 2008-ban szerepelt utoljára az év végi listáinkon a Vágy és vezeklés-beli hátborzongató mellékszerepével, amiért 13 évesen Oscarra is jelölték. Azóta sem tétlenkedett, mégis letaglózó volt az egykori kis pulykatojásképű tinit gyönyörű, okos, független fiatal nőként viszontlátni a Brooklyn-ban. Ötvenes évekbeli New York-i bevándorlóként látszólag két fiú között őrlődött, de valójában a „menjek vagy maradjak?” ma is sokak számára átélhető dilemmáját jelenítette meg nagyon intelligens és érzékeny színészi játékkal.

9. Russell Crowe és Ryan Gosling (Rendes fickók)

Ryan Gosling és Russell Crowe a Rendes fickók című filmben

A Gladiátor és A bennfentes sztárjáról sosem gondoltuk volna, hogy egy mókás fickó lehet, de a Drive és a Blue Valentine óta félistenként kezelt Goslingot sem első helyen keresnénk egy vígjáték főszerepével (bár róla az Őrült, dilis, szerelem óta legalább tudjuk, hogy van humorérzéke), a kettőről együtt nem is beszélve. Szerencsére azonban Shane Black mert kockáztatni, és a Crowe-Gosling kettősről bebizonyosodott az év akcióvígjátékában, hogy született komikus-zsenik. Ha a producereknek van egy kis eszük, amint lehet, rájuk bízzák egy Oscar-átadó műsorvezetését.

8. Emma Stone és Ryan Gosling (Kaliforniai álom)

Emma Stone és Ryan Gosling a Kaliforniai álom című filmben

Ha pedig Ryan Gosling ilyen könnyedén meghódította a komédia műfaját, akkor miért ne próbálna meg fél évvel később Fred Astaire és Gene Kelly nyomdokaiba is lépni? Az új évezred eddigi legjobb musicaljében (és szerintünk 2016 legjobb filmjében) a partnere ismét Emma Stone az Őrült, dilis, szerelem-ből (és a Gengszterosztag-ból, de azt inkább hagyjuk) és igazi varázslat, amit ők ketten együtt művelnek. Nem elég, hogy gyönyörűen énekelnek és táncolnak, de egy-egy pillantásuk is annyit tud mesélni, mint más filmben húszoldalnyi dialógus.

7. Mark Ruffalo (Spotlight – Egy nyomozás részletei)

Mark Ruffalo a Spotlight című filmben

Az idei Oscar-fődíjas film temérdek zseniális alakítást vonultatott fel, anélkül, hogy bárki is megpróbálta volna ellopni a show-t. Most azért nem Michael Keatont, Rachel McAdamst, Liev Schreibert, Stanley Tuccit vagy Billy Crudupot emeljük ki, mert a sok visszafogott, alázatos színész között Mark Ruffalo karaktere az egyedüli, aki kis időre szabadjára engedi azt a dühöt és elkeseredettséget, amit a néző is érez a film láttán.

6. Brie Larson és Jacob Tremblay (A szoba)

Brie Larson és Jacob Tremblay A szoba című filmben

Ősidők óta nem láthattunk annyira természetes gyerekalakítást, mint a forgatás idején nyolcéves Jacob Tremblay-ét A szobá-ban. Megkönnyíthette persze a dolgát, hogy az a Brie Larson volt a partnernője, aki egyrészt maga is gyerekszínészként kezdte, másrészt pedig a csodálatos Átmeneti állomás-ban is anyjuk helyett anyja volt az intézeti gyerekeknek. Annak a filmnek még nem jött össze a hatalmas ugrás az apró függetlenfilmek világából az Oscar-pódiumig, de A szoba katarzisának már senki sem tudott ellenállni.

5. Ralph Fiennes (A Bigger Splash)

Ralph Fiennes az A Bigger Splash című filmben

Ha valaki még nem vette volna észre, a Grand Budapest Hotel óta Ralph Fiennes-reneszánsz van. Az 54 éves brit színész az idén pompás volt az Ave, Cézár! pár jelenetében is, de az A Bigger Splash-beli alakítása viszont egyenesen új karriercsúcsnak tekinthető, főleg, hogy Az angol beteg és A napfény íze idején még senki nem nézte volna ki ebből a kékvérű fickóból, hogy ilyen vicces is tud lenni. A Grand Budapest Hotel után újra Tilda Swinton a partnere a délolasz szerelmi négyszögben és az év táncjelenetét adja elő a Rolling Stones Emotional Rescue című dalára.

4. Isabelle Huppert (Az eljövendő napok)

Isabelle Huppert Az eljövendő napok című filmben

Az év végi kritikusi díjkiosztókon tarolt a francia mozi nagyasszonya, bár többnyire az Elle-ben nyújtott fergeteges, önironikus alakításáért méltatják, pedig Mia Hansen-Love saját anyjáról mintázott varázslatos portréjában legalább annyira lenyűgöző a játéka. Az eljövendő napok egy szerény, inkább hangulat-, mint cselekményközpontú film, de Huppert közvetítésében drámaiak a mindennapok és mindennapi módon hitelesek a drámák.

3. Amy Adams (Érkezés, Éjszakai ragadozók)

Amy Adams az Érkezésben és az Éjszakai ragadozókban

Amy Adams minden filmjében annyira jó, hogy hajlamosak vagyunk készpénznek venni a teljesítményét, valószínűleg ezért nem kapott még Oscar-díjat sem, hiába jelölik átlag kétévente. Az idei lehetett volna az ő éve, hiszen két, egymástól teljesen különböző főszereppel is ott van az év filmjei között. Lehet jégszívű milliomosnő vagy introvertált nyelvész, anya vagy végzet asszonya, negyvenéves vagy húsz, mindig hibátlan.

2. Sandra Hüller (Toni Erdmann)

Peter Simonischek és Sandra Hüller a Toni Erdmann című filmben

Meglátod ezt a karót nyelt, multibérenc német nőt, és el sem hiszed, hogy milyen elképesztő érzelmi hullámvasútra fog elkalauzolni három óra alatt. Helyette akarsz majd a szék alá bújni a kínos helyzetekben, néha legszívesebben képen törölnéd, máskor megölelnéd, sírsz, nevetsz vele és rajta, és végül átéled vele a legváratlanabb meztelen katarzist.

1. Cate Blanchett és Rooney Mara (Carol)

Cate Blanchett és Rooney Mara a Carol című filmben

Az év egyik legszebb szerelmesfilmjében két csodás színésznő habarodik egymásba, de nem volt könnyű dolguk, hiszen teljesen más regiszteren kellett játszaniuk. Carolt (Cate Blanchett), a glamúrdívát ugyanis folyamatosan a zárkózott Therese (Rooney Mara) szemein keresztül látjuk, aki nem épp a legmegbízhatóbb narrátor, hiszen egyrészt maga sem érti, miért egy nő iránt érez először szerelmet, másrészt pedig kezdő fotósként Carolban a varázslatos múzsát látja, és nem a válófélben lévő, problémákkal teli, középkorú nőt.

Cate Blanchett és Rooney Mara a Carol című filmben

Todd Haynes azonban megütötte a főnyereményt a két főszereplőnőjével, hiszen Cate Blanchettnek cseppnyi erőfeszítésébe sem telik, hogy Greta Garbót, Marlene Dietrichet vagy Katherine Hepburnt idéző istennő legyen a vásznon, Rooney Mara pedig szépen háttérbe húzódik, és észrevétlenül éri el, hogy egy idő után a néző is vele együtt legyen teljesen oda Carolért.