Áprilisban a második halálos sárlavina pusztított Kolumbiában. A természeti katasztrófában legkevesebb tizenegy ember életét vesztette, mintegy húszan eltűntek. A térségben annyi eső esett egy nap alatt, mint máskor egy hónap alatt, ennek következtében több városban is kritikus helyzet alakult ki. A mentési munkálatok még most is zajlanak.