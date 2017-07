Miközben Ausztrália a világ második legnagyobb cseppfolyósított-gáz exportálója, addig a kontinensnyi ország egyre nagyobb mértékben hasznosítja a nap- és szélenergiát. Victoria állam energetikai cselekvési tervének bemutatóján Al Gore is részt vett.

Nagy a jövés-menés mostanában az ausztrál energiaügyek körül. Mi is írtunk arról, hogy a Tesla hogyan oldaná meg Dél-Ausztrália villamosenergia-ellátásának biztonságát, itt pedig arról olvashat, hogy hiába a bőséges nyersanyag, a túltolt gázexport és a nem megfelelő infrastruktúra miatt gyakran ezerszámra maradnak energia nélkül az ausztrál háztartások. Most Al Gore is reflektorfénybe került: Victoria állam a volt amerikai alelnökkel közösen mutatta be a megújuló energiák hasznosítására vonatkozó cselekvési tervét.

Napenergiával a világ legnagyobb villamoshálózatán

Victoria állam a legdélibb Ausztráliában, központja Melbourne. Ide látogatott a környezetvédelmi elhivatottságáról is ismert korábbi amerikai alelnök. Gore a nagy sajtóérdeklődést kiváltó nyilatkozatok előtt villamosozott egyet az ausztrál nagyváros hálózatán, majd Lily D'Ambrosio, Victoria állam energiaügyekért felelős és a klímaváltozással foglalkozó miniszterének társaságában állt az újságírók elé.

Ez a legnagyobb villamoshálózat az egész világon, és a teljes működtetése hamarosan a napenergiára áll át. Ez fantasztikus, és jómagam úgy vélem, ez a villamos a megújuló energia hasznosításának jelképe lehet világszerte!" – lelkendezett Gore.

Még ha a volt alelnök vélekedése valóra is válik és a Melbourne-i villamos a megújulók felhasználásának szimbóluma lesz, a mostani bejelentés túlmutat a kizárólag napenergiával üzemelő tömegközlekedési eszközök kérdésén.

Pénz, együttműködés, terv

Ez az eddigi legnagyobb kormányzati befektetés a megújuló energiák hasznosításába Victoria állam történetében – jelezte D'Ambrosio annak kapcsán, hogy a bemutatott cselekvési terv mögé pénz is került. Victoria állam kormánya 146 millió ausztrál dollárt (113 millió amerikai dollár) fordít arra, hogy olyan megoldások szülessenek, melyek széles körben teszik hozzáférhetővé a megújuló, megfizethető és megbízható energiát. Az energetikai csomag tartalmaz továbbá egy 25 millió dolláros elkülönítést energiatároló berendezések létesítésére, és 15,8 milliót fordítanak olyan intelligens szoftver fejlesztésére, mely integráltan kezeli a termelő napelemeket és a tárolókat is.

Úgy tűnik tehát, az ausztrálok tartják a kemény tempót a megújulók hasznosításában, ami egyébként globális tendencia. Victoria állam azt szeretné elérni, hogy 2020-ra a megújulók részaránya az energiaellátásban 25 százalékra, 2025-re pedig 40 százalékra nőjön. A miniszter azt is elmondta: az állam törekvései a szövetségi kormány maximális támogatását élvezik.