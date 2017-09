Tízezernél is több munkavállaló megélhetését biztosítja a dohánytermelés

Biztosnak látják piaci lehetőségeiket a dohánytermelésben működő cégek - ez derült ki ma az ágazat ófehértói rendezvényén. A dohánytermelési nyílt napon az ágazat támogatásáról is tájékoztatást kaptak a gazdálkodók. Az ágazat egyik legfontosabb eredménye, hogy jelentőségének csökkenése ellenére, a munkavállalók számára is kiszámítható megélhetést kínál.

Az 1970-es és '80-as években, más piaci körülmények között, 27-28 ezer hektáron termeltek dohányt Magyarországon. A termőterület nagysága az utóbbi években folyamatosan csökkent, és az ágazat támogatására - uniós forrás hiján - 2014-től kezdődően, csak költségvetési pénzek állhatnak rendelkezésre. A korábbi évek gyakorlatától eltérően, az idei éves támogatás mértékét már tavaly októberben megismerhették a gazdák, és a mostani információk alapján, könnyebben tervezhető a következő három évük is.

Október elejéig tart a betakarítás

Az ágazat szereplői annak ellenére jó termést és akár a vállalt mennyiség fölötti termésmennyiséget várnak, hogy az év első felében kiültetett palántákat kisebb és jég- és viharkárok érték. Az időjárás később kedvezőbbé vált a dohánynövények számára, így azt várják, a júliusban kezdődött és októberig tartó betakarítás kifejezetten jó terméssel gazdagítja a gazdálkodókat.

A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szeptember 8-i, ófehérói közös rendezvényén elhangzott: a szakmai szervezetek lobbiznak azért, hogy az Európai Unió 2020 utáni közös agrárpolitikájában a dohánytermelés újra kaphasson uniós támogatást. Az ágazatnak jutó forrásoknak ugyanis különösen nagy szerep jut az előmunkaigényes termelőtevékenységben:jelenleg 10-12 ezer munkavállalónak ad munkát a magyarországi dohánytermelés. Az itt dolgozók többsége nő, mintegy 70 százalékuk, 90 százalékuknak pedig nincs szakképzettsége. A rendezvényen a Földművelésügy Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta: a következő években az ágazatnak azon kell gondolkodnia, hogyan tud munkavállalóinak egész éven át tartó megélhetést nyújtania. Különösen a dohánytermesztés idénymunka-jellegge miatt fontos, hogy a megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre munkaerő az ágazatban.

Támogatást és könnyítést kap az ágazat

A minisztérium államtitkára jelezte, hogy a kormány átmeneti nemzeti támogatásként továbbra is biztosítja a hektronkénti 600 ezer forintos támogatást a termelőknek. Elmondta azt is, az eddig ennek feltételéül szabott 1000 munkaóra helyett, csak 500 munkaóra bejelentett foglalkoztatási kötelezettséget kell teljesíteniük hektáronként. Elmondta: az ágazat számára kulcsfontosságú, hogy a jobban fizető, de keményebb munkavégzést jelentő szezonális munkára csábítsa át a közmunkások egy részét, úgy, hogy megélhetésüket szezonon kívül is munkával tudja biztosítani.

Idén 3 386 hektárra kötöttek dohánytermelési szerződést a gazdálkodók. Azt várják, hogy ennek az évnek a termése még a tavalyi év színvonalát is felülmúlja.