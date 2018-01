Meglepő helyen tört ki az elektromos buszok forradalma

A világ egyre több pontján ismerik fel, hogy a kiapadó kőolajkészletek és a környezetszennyezés miatt a hagyományos hajtású járművek a múltat képviselik. Persze az átállás elektromos járművekre nem megy végbe egyik napról a másikra, de van egy hely, amely példát mutat a világ nagyvárosainak.

A kínai Sencsen megoldotta, hogy a város utcáin közlekedő összes busz elektromos legyen.

Ezt még december 27-én jelentette be a városi közlekedési vállalat vezetője, amely számszerűsítette, hogy összesen 16 359 elektromos buszból áll a város teljes járműparkja.

Hogy mekkora számról beszélünk, azt jól szemlélteti a Quartz cikke, amely összeszedte Észak-Amerika öt legnagyobb városának teljes buszparkját (elektromos+hagyományos), és rájött, hogy összesen nincs ennyi busz ezekben a metropoliszokban, mint Sencsenben.

Sencsen összesen 510 nagyobb töltőközpontot állított fel, valamint 8 ezer kisebb töltőállomást – írja egy kínai forrás.

Egy buszt 2 óra alatt lehet teljesen feltölteni, és egy központ összesen 300 buszt tud naponta kiszolgálni.

Az elektromos buszok 72,9 százalékkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a dízelek, így a szén-dioxid-kibocsátást 1,35 millió tonnával lehet csökkenteni évente.

Kína aranybányája

Sencsen 1979-ig egy aprócska falu volt, azonban városi rangot kapott, majd az akkori állami vezetés az egyik első különleges gazdasági zónának minősítette. Az elképzelés lényege az volt, hogy az ország - saját területén - így gyűjtsön tapasztalatot a kapitalista piacon, de úgy, hogy közben megőrizze a kínai szocializmus vívmányait. Nemsokára ipartelepek nőttek ki a földből, és megindult a kereskedelem a szomszédos – akkor még brit gyarmati státuszban lévő – Hongkonggal.A város robbanásszerűen nőtt, lakossága külterületekkel együtt ma már eléri a 23 millió főt, és Kína egyik legfontosabb gazdasági központja. Sencsen lett a legnagyobb forgalmú kínai kikötő, de számos hightech cég is ide tette át a székhelyét, sőt tőzsde is nyílt itt.Sencsenre gyakorlatilag (Kantonnal együtt) Kína Szilícium-völgyeként tekintenek . A pekingi kormány víziója pedig az, hogy gyakorlatilag egy órás repülőúton belül elérhető legyen a kínai Las Vegas (Makaó), a kínai San Francisco (Sencsen), a kínai New York (Hongkong) és a kínai Orlando (a víziparkjáról híres Henghszing ) is.