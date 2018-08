Megerősítették a magyar államadós-besorolást, és a kínaiaké lett a Gorenje

Péntek éjjel kiadott jelentésében a Standard and Poor's hitelminősítő megerősítette a magyar államadósság-besorolásokat. Még tart a török válság, azonban szakértők úgy gondolják, hogy elképzelhető a közeljövőben egy még nagyobb pénzügyi krízis is. Eközben Katar nyújtott segítő kezet Törökországnak, és 15 milliárd dolláros befektetésre tettek ígéretet. Kiderült az is, hogy milyen meglepő helyen nyit üzletet Budapesten a Spar, valamint hogyan szállítottak el egy szupertitkos amerikai katonai műholdat.

Megerősítették a magyar államadós-besorolásokat

Megtartotta Magyarország hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló államadósság-kötelezettségeinek „BBB mínusz/A-3” szintű, befektetési ajánlású besorolását pénteken a Standard & Poor's. A hitelminősítő Londonban bejelentette azt is, hogy a magyar szuverén osztályzatra változatlan pozitív kilátás érvényes.

Az S&P 2016-ban minősítette fel Magyarországot a befektetésre ajánlott kategóriába, és a besorolásokra éppen egy éve tartja érvényben a további felminősítés távlati lehetőségére utaló pozitív kilátást.

A Magyar Nemzeti Bank értékelése alapján Magyarország már megérett a felminősítésre, a jegybank szerint jövő év elején várható az S&P felminősítése, a Fitch részéről pedig augusztus végén számítanak a pozitív döntésre.

Kínai cég vette meg a szlovén Gorenjét

A Hisense háztartásigép-gyártó vállalat három hónapja megvette a Gorenje részvényeinek 95,42 százalékát, 293 millió euróért. A héten pedig a cég igazgatósági tanácsa hat új taggal bővült. Emellett a Delo nevű szlovén lap szerint az új tulajdonos a tőzsdéről is kivezetné a vállalatot.

A cég még májusban azt közölte, hogy az adózott eredménye 2,5 százalékkal, 23,5 millió euróra nőtt. A kínai vállalat egyébként kötelezte magát, hogy megőrzi a Gorenje márkanevet, és megtartja az alkalmazottakat. A szlovén cég lesz a Hisense fő európai kutatási és fejlesztési, valamint termelési központja.

Meglepő helyen nyílik az új budapesti Spar

A Spar modernizációs programja keretében, mintegy 140 millió forintból építette újjá az Andrássy út 30. szám alatti üzletet.

A frekventált környezetben, a világörökségi sétányon működő szupermarket hangulatos külsővel, korszerű eladótérrel és magas színvonalú szolgáltatásokkal várja a vásárlókat. Az új Spar üzlet augusztus 22-én nyit.

Így szállították a világ legértékesebb légi rakományát

A floridai Cape Canaveral bázisára szállították azt a szupertitkos fejlesztésű katonai műholdat, amelyet a tervek szerint idén októberben lőnek fel az űrbe. A műholdat egy nem kevésbé impozáns fejlesztés, az USA légierejének egyik C-5 Galaxy típusú, speciális kialakítású teherszállító gépe vitte Floridába.

Nem ez lesz az egyetlen különleges katonai műhold, amit a légierő egyik speciális programja keretében felbocsátanak. Az Egyesült Államok és néhány szövetséges ország együttműködésében összesen hat katonai műhold áll majd pályára, amelyek hálózatszerűen segítik majd az összehangolt földi fellépést a fenyegetések vagy akár a szomáliai kalózok ellen.

Világbajnok a magyar csemegekukorica

Az előző évinél és a sokévi átlagnál is nagyobb csemegekukorica-termés várható az idén Magyarországon a Syngenta szakértői szerint. Az enyhe, csapadékos tél és a meleg április kedvezett a vetéseknek, és a májusi száraz, meleg időjárás sem okozott nagyobb stresszt a növénynek.

A hazai feldolgozóipar az elmúlt évhez hasonlóan idén is mintegy félmillió tonna csemegekukorica-feldolgozási kapacitással készült a szezonra a cég adatai szerint. Magyarország továbbra is vezető helyen áll mind a csemegekukorica termelésben, mind a fagyasztott és konzerv késztermék exportban Európában, és világszinten is csak az Egyesült Államok előzi meg.

Az olasz válság a töröknél is pusztítóbb lehet

Törökországban egyre komolyabbra fordult a válság, szakértők viszont máris egy még veszélyesebb pénzügyi krízis lehetőségére figyelmeztetnek. Az elkövetkező három hónap olaszországi eseményei legalább három, de akár öt évre is meghatározhatják az európai bankrendszer működését – mondta Tom Kinmonth, az ABN-Amro szakértője.

Az olasz gazdaság a harmadik legnagyobb az Unióban, és az ország új koalíciós kormánya ezekben a hetekben a jövő évi költségvetés kidolgozásával van elfoglalva. Ha a pénzpiacok negatívan reagálnak az új büdzsére, amelyet várhatóan októberben fogadnak majd el, akkor a hitelezési költségek minden valószínűség szerint megemelkednek Olaszország számára. Ráadásul a hitelminősítő intézetek a következő hetekben fogják felülvizsgálni jelenlegi országértékelésüket. Ha lefelé módosítják a mutatókat, az megint csak negatív irányban tolhatja az olasz gazdaságot.

Katar mentheti meg a törököket

A katari emír 15 milliárd dolláros befektetésre tett ígéretet Törökországnak, miután találkozott Ankarában Recep Tayyip Erdogan török államfővel.

A katari pénzt török kormányforrás szerint a bankszektorba és a pénzpiacokra irányítják. A két ország kapcsolata akkor vált még szorosabbá, amikor Szaúd-Arábia és szövetségesei tavaly júniusban megszakították a kapcsolatot Katarral, amelyet a terrorizmus támogatásával és Rijád térségbeli fő ellenlábasához, Iránhoz való közeledéssel vádolnak. Törökország viszont következetesen kiállt Katar mellett, és élelmiszert is szállított a blokád alá vont öböl menti miniállamnak.

Idén ősszel is várható nyugdíjprémium

A nyugdíjasok idén is számíthatnak nyugdíjprémiumra, amennyiben azt a gazdasági növekedés lehetővé teszi. Idén 32 milliárd forintot különített el a kormány a nyugdíjprémium kifizetésére.

Nyugdíjprémium akkor van, ha a GDP bővülése meghaladja a 3,5 százalékot, miközben a költségvetési hiány mértéke is a tervek szerint alakul. Mivel a Pénzügyminisztérium számításai szerint az idén 4,3 százalékkal nőhet a gazdaság, ezért ez vélhetően teljesülni fog.

Kevesebben és kevesebbel tartoznak a NAV-nak

Az utóbbi két és fél évben 244 milliárd forintról 194 milliárdra csökkent az állampolgárok tartozása az adóhatóság felé, a legnagyobb javulás az áfa területén történt, amely az online pénztárgépek bevezetésének is köszönhető.

Sors László, a Pénzügyminisztérium Nemzeti Adó- és Vámhivatalt vezető államtitkára kiemelte, hogy több mint 150 ezer pénztárgépből érkezik naponta átlagosan 30 milliárd forintról értékesítési adat, így az idei forgalom eddig meghaladta a 6640 milliárd forintot.

Csányi Sándor szingapúri alapja 90 ezer darab OTP-részvényt vett

Csányi Sándorral, az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatójával szoros kapcsolatban álló szingapúri Sertorius Global Opportunities Fund PTE. Ltd szerdán 90 ezer OTP-részvényt vásárolt 890,19 millió forint értékben. Az ügylet értéke 890,19 millió forint, a részvényenkénti átlagár 9891 forint volt.

Az OTP-részvények árfolyama csütörtökön a tranzakció bejelentése után 10 050 forintról 10 150 forintra nőtt, amely mintegy 3 százalékkal magasabb az előző napi záróárnál.

Drágult a gázolaj

Pénteken bruttó 3 forinttal emelkedett a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára, míg a 95-ös benziné változatlan maradt. A változással a gázolaj literenkénti átlagára 405 forintra nőtt, a benziné 398 forint maradt.

Az üzemanyagok ára legutóbb múlt szerdán változott, akkor a benzin literje 2 forintos csökkenéssel 398 forintra, a gázolajé 4 forintos csökkenéssel 402 forintra mérséklődött.

Ennyi pénzük van a magyar háztartásoknak összesen

A magyar háztartások pénzügyi vagyona az idei év második negyedévében jelentősen meghaladta az előző negyedév végének összesített vagyoni értékét. Ez azt jelenti, hogy 2018 második negyedévének végére, 49 935 milliárd forintra nőtt a háztartások pénzügyi vagyona.

Az előző negyedévhez képest 1339 milliárd forintos volt a növekedés, éves alapon pedig 3 954 milliárd a gyarapodás. A háztartások kötelezettségeinek szintje 8 737 milliárd forintra nőtt 168 milliárd negyedéves növekedéssel, míg az éves változás 183 milliárd forint.